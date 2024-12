Sanremo si prepara al Festival: Carlo Conti in città per spot e finale di Sanremo Giovani

A Sanremo si inzia a respirare sempre più aria di Festival, a poco meno di due mesi dall'inizio della rassegna.

In tal senso nella giornata di ieri il direttore artistico e presentatore Carlo Conti è arrivato nella Città dei Fiori per realizzare uno spot pubblicitario, a cui seguirà nella serata di domani la sua partecipazione alla finale di Sanremo Giovani, durante la quale incontrerà gli artisti arrivati alla fase finale, tra cui ovviamente chi riuscirà a strappare il pass per la kermesse di febbraio.

La finale di Sanremo Giovani si terrà la sera di mercoledì 18 dicembre e in questi giorni i contatti tra la Rai e il Comune si stanno facendo sempre più frequenti, con l'obiettivo di confermare i buoni risutati visti nelle precedenti edizioni.