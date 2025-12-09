Sanremo Nobel Peace Day 2025, al via la nuova edizione al Teatro Ariston

Prende il via oggi, martedì 9 dicembre 2025, il Sanremo Nobel Peace Day 2025, la due giorni dedicata alla figura di Alfred Nobel e ai valori universali della Pace, della Scienza e della Cultura promossi dalla Alfred Nobel International Association Sanremo.

Il primo appuntamento è alle ore 10.00 al Teatro Ariston, con la proiezione a ingresso gratuito del film “Nobel: un premio esplosivo” del regista Luigi Cantore. Una storia che racconta la vita dell’illustre scienziato svedese, fino agli anni trascorsi a Villa Nobel a Sanremo, dove si ritirò e dove morì il 10 dicembre 1896 .

In sala saranno presenti oltre 200 studenti delle scuole della Provincia di Imperia, protagonisti della missione educativa dell’evento. Il cast vede anche la presenza dell’attore sanremese Marco Macchi, tra i volti che interpretano gli episodi della vita personale e creativa di Nobel .

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione e alla sensibilità della Famiglia Walter e Carla Vacchino, che ha concesso gratuitamente l’uso del Teatro Ariston alla cittadinanza.

Il Sanremo Nobel Peace Day 2025 proseguirà domani con incontri, lezioni, attività per i giovani e la diretta della cerimonia del Premio Nobel per la Pace da Oslo.