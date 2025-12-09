“Assolto o colpevole”: dopo la Fos a Sanremo a San Lorenzo al Mare il teatro diventa giudizio e coscienza

Il gruppo Donatori di Teatro (DdT) torna in scena con lo spettacolo “Assolto o colpevole”, dopo il debutto alla Federazione Operaia Sanremese. L’appuntamento è per domenica 14 presso il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, con tre repliche previste alle ore 17, 18 e 21. Firmato da Enrico Cenderelli, regista e autore dei testi insieme a Ersilia Ferrante e Marinella Lanteri, lo spettacolo propone una formula teatrale decisamente originale: il pubblico, composto da un minimo di 12 e un massimo di 24 spettatori, incontra i 12 attori uno alla volta, in un percorso individuale che capovolge il rapporto tradizionale tra platea e palcoscenico. “Di fatto un attore per ogni spettatore a rotazione”, sottolinea lo stesso Cenderelli.

Al centro del progetto, storie di vita che sfiorano o attraversano il confine del crimine. Lo spettatore non è semplice osservatore, ma diventa giudice, giuria e coscienza, chiamato ad ascoltare, interpretare e decidere: è colpevole o è innocente? Accanto agli attori sono presenti un giudice, che si limita a prendere atto delle decisioni del pubblico, due agenti e due musicisti. Per sostenere la complessità dello spettacolo, il regista ha coinvolto una ventina di interpreti, in modo da garantire sostituzioni anche nel corso della stessa giornata. “È uno spettacolo intimo e provocatorio – spiega Cenderelli – dove l’arte teatrale incontra l’introspezione e il dubbio morale. Ogni replica è unica, come lo sguardo di chi osserva”. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 333 6155989 (Paola) e 342 7228315. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.

Dopo San Lorenzo al Mare, “Assolto o colpevole” sarà replicato, con gli stessi orari, sabato 20 dicembre presso la Chiesa Anglicana di Ventimiglia. I fondi raccolti saranno destinati, di volta in volta, a Oasi Angeli di Pace e Medici Senza Frontiere, unendo teatro, solidarietà e riflessione morale in un’esperienza che promette di lasciare un segno profondo in chi vi partecipa.

Tra gli interpreti e i personaggi:

Manuela Zulberti – Soprano

Mapi Rebaudo – Urlatrice

Monica Giannini – Sartina

Laura Enas – Spacciatrice Nduja

Claudio Vecchio – Armaiolo

Jan Evangelista – Dinamitardo

Silvia Nappini – Tabaccaia

Gioacchino Logico – Commissario Lo Russo

Ersilia Ferrante – Ladra

Sergio Castellino – Guaritore cieco

Moreno Campodoni – Avvocato

Marinella Lanteri – Prostituta

Alessandra Sasso – Pastaia

Alessandro Rugolo – Killer

Valentina Bruno – Psicologa

Licia Albini – Tabaccaia

Eliana Menato – Suora

Bianca Ragusa – Infermiera

Paolo Germano – Calciatore

Guardie: Gottardo Baffi e Simonetta Revelli