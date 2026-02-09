Speciale Tex a Vallecrosia, un successo l'incontro in biblioteca con Frederic Volante

Un successo l'appuntamento speciale dedicato a Tex a Vallecrosia. Frederic Volante è stato ospite della rassegna "Incontri con gli autori - Appuntamenti di letteratura e dintorni". L'evento si è svolto ieri pomeriggio nella biblioteca civica “Andrea Doria”, di fianco alle scuole e di fronte al supermercato Conad.

L’iniziativa, curata dall’associazione Il Ponte in collaborazione con l’assessore alla Cultura Rosella Muratore, ha registrato il tutto esaurito. "Grande successo per l’appuntamento speciale di 'Vallecrosia – Incontro con gli autori. Appuntamenti di letteratura e dintorni', dedicato a Tex" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "La numerosa partecipazione del pubblico ha confermato l’interesse per un personaggio iconico del fumetto italiano e per le proposte culturali di qualità promosse sul territorio".

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, l’assessore Mirko Valenti e i consiglieri comunali Rocco Noto, Rocco Luccisano, Luca Pellegrino e Luciana Rondelli, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura. "Nel corso del pomeriggio, Frederic Volante ha accompagnato il pubblico in un viaggio appassionante tra fumetto, narrazione e immaginario collettivo, dando vita a un confronto vivo e partecipato che ha coinvolto lettori di tutte le età" - dice il sindaco Fabio Perri - "Un appuntamento che conferma la Biblioteca Civica di Vallecrosia come luogo centrale di incontro e diffusione culturale e il valore della collaborazione tra associazioni e istituzioni nella costruzione di un’offerta culturale condivisa e di qualità".

Frederic Volante, nato a Etterbeek in Belgio il 19 ottobre 1975, si trasferisce in Italia dove si diploma all’Istituto Statale d’Arte di Imperia e viene avviato alla carriera fumettistica da Bruno Ramella. La sua crescita professionale avviene, infatti, nello studio di Bruno Ramella. Esordisce nel mondo dei fumetti con Nick Raider 159 (“Nessuna pietà“, testi di Piero Fissore), pubblicato nel 2001. Dopo aver disegnato altri due albi della collana, passa nella squadra di Magico Vento dove, in veste di inchiostratore, collabora alla realizzazione dei numeri 88, 93, 96, 99, 103, 109 e 116 su matite di Ramella, Stefano Biglia, Luigi Copello, Giovanni Talami e Giuseppe Barbati. Per il mercato franco belga pubblica, per Grand Angle (Bamboo), “Shahidas“, serie in due albi, su testi di Laurent Galandon, e “Les Z“ su testi di Richard Malka. Successivamente lavora su Lukas, la nuova serie creata da Michele Medda e Michele Benevento, in edicola dal marzo 2014. Nel 2018 realizza per Marina militare italiana due racconti pubblicati sul "Notiziario della Marina" per i 100 anni della fine della prima guerra mondiale, "Luigi Rizzo: ricordati di osare sempre" e "Affondate la Viribus Unitis" sull'impresa di Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci. La collaborazione culmina con la realizzazione in occasione dei 90 anni della nave scuola Amerigo Vespucci del volume "Come Dei nella tempesta" edito dalla Marina Militare Italiana e pubblicato nel 2022. Sul Color TEX numero 22 vede il suo esordio sulla serie con l'episodio intitolato "Il professionista" su testi di Moreno Burattini. Nel 2024 pubblica su testi di Antonio Zamberletti TEX 765 Bis - "Un covo di vigliacchi". Nel 2025 con l'editore Plein Vent pubblica il fumetto ufficiale del santuario di Lourdes intitolato "Lourdes, une histoire millénaire" con la collaborazione del popolare giornalista francese Stéphane Bern e su sceneggiatura di Yvon Bertorello e Eric Stoffel.