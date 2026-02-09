Triora festeggia il Carnevale 2026: carri, giochi e merenda per tutti al Boschetto

Sarà un pomeriggio all’insegna della festa, della semplicità e della creatività quello in programma venerdì 21 febbraio a Triora, quando il Carnevale 2026 animerà la località Boschetto a partire dalle ore 14.30. Un appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere famiglie e visitatori di ogni età, con un programma ricco e informale, senza un tema prestabilito, per lasciare spazio alla fantasia.

Il cuore dell’evento sarà la sfilata dei carri, che aprirà il pomeriggio tra musica, colori e maschere, seguita da giochi, balli e animazione dedicati ai bambini. Non mancheranno i momenti più attesi della tradizione carnevalesca, come la pentolaccia, pronta a regalare divertimento e sorrisi.

Grande attenzione anche all’accoglienza: durante il pomeriggio verrà offerta la merenda per grandi e piccoli, perché la festa sia davvero condivisa da tutta la comunità. Per i bambini più piccoli è previsto inoltre un piccolo “diplomino” ricordo, accompagnato da un gadget, come segno simbolico di partecipazione alla giornata.

Un Carnevale volutamente semplice, senza obblighi di costume o temi da seguire, dove contano soprattutto la voglia di stare insieme, la creatività e il piacere di vivere il paese in un clima di festa. Triora si prepara così ad accogliere residenti e visitatori per un pomeriggio di allegria, colori e spensieratezza, nel segno della tradizione e della convivialità.