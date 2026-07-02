Ospedaletti inaugura il weekend d’estate tra libri e musica: Stefania Andreoli apre la rassegna, domenica gli Erbagrama

Cultura e musica aprono il calendario degli appuntamenti estivi di Ospedaletti. Il primo fine settimana di luglio propone infatti due eventi che segnano l'avvio della stagione organizzata dall'amministrazione comunale. Il primo appuntamento è in programma sabato 4 luglio alle 21.30 all'Auditorium Comunale, dove prenderà il via la rassegna letteraria "È tempo di libri" con la partecipazione della scrittrice e psicoterapeuta Stefania Andreoli, che presenterà il suo ultimo volume "Un'ottima famiglia" (Rizzoli), in collaborazione con la libreria Ubik di Sanremo. L'allestimento scenico sarà curato da Divani&Divani.

La sera successiva, domenica 5 luglio alle 21.30, la Piazza IV Novembre ospiterà invece il concerto del gruppo Erbagrama, primo appuntamento della rassegna "Musica in Piazza". L'assessore al Turismo Simona Cecchetto ha illustrato il programma dell'estate, sottolineando come il calendario sia stato costruito per coinvolgere residenti e turisti con un'offerta ampia e diversificata. «Il nostro calendario degli eventi estivi unisce cultura, musica, sport, tradizioni e intrattenimento», afferma l'assessore, ricordando che la rassegna letteraria proseguirà con altri tre ospiti: il cestista Giampaolo "Pippo" Ricci, la giornalista Eleonora Rossi Castelli e lo scrittore ospedalettese Orso Tosco. Non mancheranno inoltre gli spettacoli teatrali della compagnia dialettale Nasciui per Rie e del Teatro del Marchingegno.

Ricco anche il cartellone musicale, con tributi dedicati a Francesco De Gregori, Francesco Renga, Nek, Renato Zero e Zucchero Fornaciari, oltre a concerti di musica classica e jazz all'anfiteatro organizzati dall'associazione Ars Longa. Tra le iniziative fisse dell'estate ci saranno anche le serate del martedì sulla pista ciclopedonale, con baby dance, balli di gruppo e mercatino di hobbisti, oltre agli appuntamenti dedicati al benessere con "E…state in forma", le visite guidate del borgo e le osservazioni astronomiche.

Particolare attenzione sarà riservata anche al commercio locale: «Uno dei nostri principali obiettivi per questa estate è sostenere e valorizzare il commercio locale», evidenzia Cecchetto, annunciando appuntamenti come Ospedaletti Gourmet, Shopping sotto le Stelle, Notte Orange e la Festa di fine estate, con il centro cittadino chiuso al traffico per favorire lo shopping e l'animazione. Dal 18 luglio il Piazzale al Mare, recentemente riqualificato, ospiterà la Festa delle zucchine trombette, seguita dalla tradizionale Sagra dei pignurin, dalla Festa delle Porrine, da serate di musica e ballo e da uno spettacolo di cabaret con il comico genovese Andrea Di Marco. A chiudere il calendario sarà la Festa dello Sport, in programma il 13 settembre.

Domani, venerdì 3 luglio alle 9.30, è infine prevista l'inaugurazione dei lavori di rigenerazione urbana finanziati da Regione Liguria, che hanno interessato un tratto della pista ciclopedonale nei pressi della vecchia stazione ferroviaria e il Comparto 3.