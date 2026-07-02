Sanremo, al Forte Santa Tecla inaugura la mostra fotografica "Ruins" di Lidia Giusto: viaggio nell'archeologia industriale

È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi al Forte Santa Tecla di Sanremo la mostra fotografica "Ruins" dell'artista Lidia Giusto, un'esposizione personale che accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i luoghi dell'archeologia industriale, tra memoria, abbandono e trasformazione del paesaggio. La mostra raccoglie una serie di scatti in bianco e nero realizzati in Liguria, in diverse località italiane e in Europa, offrendo uno sguardo su edifici industriali dismessi e scenari urbani segnati dal tempo. Un percorso che, attraverso immagini dal forte impatto evocativo, invita il visitatore a riflettere sul rapporto tra uomo, territorio e patrimonio industriale.

L'esposizione propone anche una dimensione sonora, con un accompagnamento costituito da rumori industriali appositamente arrangiati, pensato per rendere ancora più immersiva la visita. "Le immagini conducono il visitatore all'osservazione di scene urbane intrise di malinconia, raccontando un mondo perduto in cui l'uomo ha vissuto e invitando a una riflessione sulla responsabilità umana per la conservazione di questi luoghi", spiegano gli organizzatori. La mostra sarà visitabile dal 2 luglio al 30 agosto e sarà arricchita da una rassegna di eventi collaterali dedicati alla musica elettronica, in programma alle 21.30 nelle serate del 24 luglio, 20 agosto e 28 agosto.

Nata nel 1984, Lidia Giusto è una fotografa specializzata nella documentazione e nell'esplorazione visiva delle strutture industriali in disuso. La sua ricerca artistica si concentra sul dialogo tra il passare del tempo, l'architettura abbandonata e la memoria dei territori, temi che trovano piena espressione nel progetto espositivo presentato a Sanremo. L'iniziativa è promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Liguria del Ministero della Cultura, nell'ambito delle attività di valorizzazione del Forte Santa Tecla.

La mostra osserva i seguenti orari di apertura:

da giovedì a domenica , dalle 17.30 alle 23.30 ;

, dalle ; venerdì, apertura straordinaria anche al mattino, dalle 9 alle 13.

L'ultimo ingresso è consentito 30 minuti prima della chiusura.

Per quanto riguarda le tariffe, il biglietto intero costa 5 euro, mentre il ridotto è fissato a 2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni. L'ingresso è gratuito per i minori di 18 anni e per le categorie previste dalla normativa ministeriale. È inoltre disponibile una Membership Card al costo di 10 euro, che consente l'accesso gratuito al Forte per l'intera stagione 2026/2027 e a tutti gli eventi con tariffazione ordinaria, esclusi quelli organizzati da soggetti terzi con biglietto dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Forte Santa Tecla.