Solidarietà pasquale a Sanremo: l’Ulivo della Pace e le Uova UNICEF per i bambini colpiti da guerre e povertà (Foto)

In vista delle festività pasquali, il Comitato Provinciale di UNICEF di Imperia è sceso in piazza per incontrare la cittadinanza con l’iniziativa dell’Ulivo della Pace e delle Uova della Solidarietà, con l’obiettivo di sostenere i bambini vittime di fame, guerre e povertà nel mondo.

A fare da simbolo all’evento, la celebre Pigotta – la bambola di pezza che rappresenta il motto “Bambino nato, bambino salvato” – presenza ormai immancabile nelle campagne di sensibilizzazione dell’organizzazione.

Il contesto internazionale resta drammatico. Oggi in Libano oltre 1 milione e 200 mila persone, tra cui circa 350 mila bambini, sono state costrette a lasciare le proprie case per fuggire dai bombardamenti. L’UNICEF ha già consegnato più di 35 tonnellate di forniture mediche di emergenza a sostegno di ospedali e servizi sanitari, mentre la guerra in Medio Oriente continua a rallentare gli aiuti diretti anche verso l’Africa, aggravando ulteriormente fame e povertà.

Lo staff provinciale, guidato dal presidente Raffaele Regina, ha ringraziato la Coop Liguria e la direzione del punto vendita di Sanremo per l’ospitalità e per la donazione di una consistente quantità di uova pasquali a marchio Coop.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie all’impegno delle volontarie presenti nel punto vendita, che hanno distribuito uova e piccole piante d’ulivo in cambio di una donazione, raccogliendo un significativo sostegno da parte della cittadinanza.

L’UNICEF provinciale è attivamente coinvolta nella campagna internazionale “Emergenza Medio Oriente”, portando fondi e attenzione sulle crisi che colpiscono l’infanzia.

Dietro il gesto simbolico delle uova e degli ulivi si nasconde una realtà fatta di numeri allarmanti: guerre che non risparmiano scuole e ospedali, malnutrizione in crescita, malattie diffuse in contesti fragili e una povertà che rischia di trasformarsi in una trappola generazionale.

Non solo una raccolta fondi, dunque, ma un momento pubblico per riaffermare il valore dell’impegno collettivo e ricordare che la solidarietà può partire da gesti semplici, capaci di superare i confini locali e raggiungere i bambini più vulnerabili del mondo.