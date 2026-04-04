Uova di Pasqua solidali del Lions Club Sanremo Host per la ricerca sul cancro infantile a Sanremo

Un gesto di grande generosità ha illuminato la Pasqua sanremese grazie ai volontari del Lions Club Sanremo Host. Domenico Frattarola e Fabrizio Ragazzi hanno consegnato uova di Pasqua della LCIF (Lions Clubs International Foundation) alle parrocchie di Sanremo: quella de La Mercede di San Martino e quella del Borgo.

La LCIF è la fondazione umanitaria del Lions Clubs International, la più grande organizzazione di service al mondo con oltre 1,4 milioni di soci in 200 paesi. Nata per sostenere progetti globali di aiuto, la LCIF finanzia iniziative di emergenza, vista, fame, ambiente e ambiente, ma in questo caso i proventi delle uova sono destinati specificamente alla ricerca sul cancro infantile, offrendo speranza concreta ai più piccoli colpiti da questa malattia.

Il presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino, insieme a tutti i soci, ha espresso grande orgoglio per l'iniziativa: "Siamo particolarmente felici di aver donato felicità ai bambini bisognosi. Vedere i loro sorrisi è la nostra ricompensa più grande".