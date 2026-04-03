Sanremo, il Lions Club Matutia dona uova di Pasqua al Centro Aiuto alla Vita

Il centro Aiuto alla Vita di Sanremo, con sede a San Martino ha ricevuto dal lions Sanremo Matutia le uova di cioccolato, simbolo pasquale molto gradito dai piccoli che ricevono assistenza da questa associazione.

Il Presidente Gianni Ostanel e alcune socie hanno consegnato le uova solidali acquistate dalla Fondazione lions, il braccio operativo del lionismo. La fondazione infatti interviene in tutto il mondo nei progetti lions che riguardano Vista, Diabete, Cancro infantile, Giovani, Ambiente, Calamità naturali, Fame, Iniziative umanitarie; è quindi un instancabile supporto al servizio che tutti i lions effettuano sul territorio.

La responsabile del CAV di Sanremo, signora Nicoletta ha espresso il più vivo ringraziamento per il gradito dono che il Club ha voluto offrire generosamente.