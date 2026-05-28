Eco-isole davanti alla scuola Mater Misericordiae, Imprese per Sanremo chiede un intervento urgente

Si accende il dibattito a Sanremo dopo il posizionamento di tredici eco-isole davanti all’ingresso della scuola Mater Misericordie di via Nino Bixio. A intervenire è l’associazione Imprese per Sanremo, che esprime forte preoccupazione per la scelta effettuata da Amaie Energia e Servizi e chiede un rapido intervento da parte dell’amministrazione comunale.

Il presidente dell’associazione, Maurizio Pinto, insieme ai membri del direttivo, ritiene infatti inopportuna la collocazione dei contenitori in un punto particolarmente frequentato ogni giorno da bambini, famiglie e personale scolastico. Anche la dirigente scolastica dell’istituto, Sara Moraglia, ha inviato una PEC al Comune di Sanremo, al sindaco Alessandro Mager e all’assessore Ester Moscato, chiedendo una verifica urgente della situazione sotto il profilo igienico-sanitario. Tra l'altro l'istituto, negli ultimi tempi, ha anche lamentato la presenza di topi in un cortile attiguo alla scuola e di aver provveduto anche alla relativa deratizzazione.

Imprese per Sanremo sottolinea soprattutto le "Possibili criticità che potrebbero emergere con l’arrivo della stagione estiva, facendo riferimento al rischio di cattivi odori, accumuli di sacchi all’esterno delle eco-isole e problemi legati al decoro urbano. “È necessario individuare soluzioni più adeguate per un’area così sensibile e frequentata quotidianamente da famiglie e bambini”, evidenzia l’associazione, che invita il Comune a valutare uno spostamento delle eco-isole in una zona differente. Vengono inoltre ricordate altre situazioni segnalate in città negli ultimi mesi sul fronte della gestione dei rifiuti, con l’auspicio che possano essere adottati interventi migliorativi per garantire maggiore efficienza del servizio e tutela dell’immagine turistica della città.

L’associazione chiede quindi un confronto rapido tra Amaie Energia e Servizi, amministrazione comunale e istituto scolastico, affinché si possa trovare una soluzione condivisa nel più breve tempo possibile. “Qui non si tratta soltanto di decoro urbano, ma anche di attenzione verso la salute pubblica e la serenità delle famiglie”, conclude Imprese per Sanremo.