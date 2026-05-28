Autostrade liguri, via allo smontaggio dei cantieri per il ponte del 2 giugno: rete quasi tutta libera

A partire dal primo pomeriggio di domani, venerdì 29 maggio, prenderà il via il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in Liguria in vista del ponte festivo del 2 giugno. L’obiettivo è quello di rendere più fluido il traffico lungo le principali direttrici regionali, senza rallentare l’avanzamento degli interventi infrastrutturali in corso. Il piano è stato condiviso tra Regione Liguria, territori e concessionari autostradali e consentirà, nei giorni di maggiore afflusso turistico, di avere una rete quasi completamente libera da cantieri da Ventimiglia a Luni.

“Si tratta di un piano condiviso con i territori e con i concessionari per rendere più fluido il traffico nei periodi festivi, senza per questo rallentare l’avanzamento dei lavori: nei prossimi giorni turisti e residenti avranno a disposizione una rete autostradale quasi del tutto sgombra dalle lavorazioni da Ventimiglia a Luni”, spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. L’assessore ha poi fatto il punto anche sui lavori nel nodo di Busalla: “Come stabilito dal tavolo tecnico voluto dal Mit e dalla Regione per condividere la programmazione con il territorio e i suoi sindaci, non sono previste sospensioni durante la primavera e l’estate. In questo modo si potrà arrivare alla conclusione degli interventi con un anno di anticipo rispetto al programma iniziale, garantendo al contempo la costante apertura del casello di Busalla”.

Il dettaglio dei cantieri Aspi

A10 e A12 saranno completamente libere dai cantieri per tutta la durata del ponte. Sulla A26 resteranno attivi due cantieri tra Masone e Ovada e un altro tra Ovada e l’allacciamento con la D26, ma saranno sempre garantite due corsie per senso di marcia. Sulla A7 Genova-Milano resteranno invece esclusi dallo smontaggio il nodo di Busalla e il cantiere della galleria Monreale, nella zona a nord di Ronco Scrivia. In accordo con i sindaci della Valle Scrivia, i lavori di ammodernamento proseguiranno per consentire la conclusione con un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Per le giornate di maggiore traffico verso nord, in occasione dei rientri dalle festività, fino a Ronco Scrivia saranno comunque garantite due corsie.

Il piano di Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori

Sulla A10 Savona-Ventimiglia, dalle ore 14 del 29 maggio fino alle ore 12 del 3 giugno, i cantieri verranno rimossi per garantire due corsie in entrambe le direzioni. Stessa misura sulla A12 Sestri Levante-Livorno, dove nello stesso periodo i cantieri saranno rimossi o riconfigurati per assicurare due corsie per senso di marcia. Per quanto riguarda la A6 Torino-Savona, dalle ore 14 del 29 maggio alle 12 del 3 giugno i cantieri saranno rimossi o riconfigurati così da garantire due corsie nella direzione di traffico prevalente e favorire la massima capacità di deflusso del traffico.