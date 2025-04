Piazza Eroi, Ventimiglia (Lega): “Danni ai commercianti, vogliamo risposte concrete”. Donzella: “Massimo impegno, conclusione il 22 luglio”

Torna al centro dell’attenzione il cantiere di piazza Eroi Sanremesi, a Sanremo, dove i lavori proseguono con ritardi che da tempo stanno creando disagi alla cittadinanza e alle attività economiche della zona. A sollevare la questione è stato il consigliere della Lega Daniele Ventimiglia, intervenuto poco prima dell’ultima seduta del consiglio comunale.

“Si tratta di una vicenda che si protrae da troppo tempo – ha dichiarato Ventimiglia – I ritardi stanno causando danni considerevoli alle attività commerciali della piazza e delle aree limitrofe. Riconosco che il sindaco e la giunta si siano attivati per offrire un ristoro, ma ciò non è sufficiente a compensare le perdite subite. Inoltre, è necessario fare chiarezza sulla situazione della ditta: ci sono stati mancati pagamenti e vogliamo sapere se ora la situazione è sotto controllo e se i lavori sono effettivamente ripresi. Penso di rappresentare il sentimento di molti cittadini: quanto ancora dovremo aspettare per vedere completata quest’opera?”

A rispondere è stato l’assessore Massimo Donzella, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel monitorare da vicino l’avanzamento dell’opera pubblica: “Stiamo cercando di intervenire in maniera concreta. Oltre all’indennizzo già previsto, abbiamo accelerato le procedure per garantire la ripresa dei lavori. Lo scorso 20 marzo, l’ingegner Burastero ha disposto, come previsto dalla normativa, che i subappaltatori possano essere pagati direttamente dal Comune. Dopo le verifiche da parte del comitato consuntivo tecnico sulla manodopera impiegata, abbiamo emesso una determina per procedere con i pagamenti dovuti”.

Donzella ha inoltre specificato che, terminato il Festival, è stato richiesto un cronoprogramma dettagliato per seguire l’evoluzione dei lavori. La nuova scadenza, a seguito della proroga concessa, è fissata per il 22 luglio, salvo eventuali ulteriori varianti, con una che si sa potrebbe subentrare.