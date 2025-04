Sanremo, polemica sul progetto del nuovo porto: Ventimiglia (Lega) attacca, il sindaco Mager risponde

Si riaccende il dibattito sul progetto di restyling del porto cittadino. A sollevarlo è stato il consigliere comunale della Lega Daniele Ventimiglia, che in un’interrogazione ha espresso forti perplessità sulla nuova proposta presentata il mese scorso, definita "risicata" e lacunosa.

Ventimiglia ha criticato l’assenza di dettagli sulle opere a terra, sottolineando come il progetto presentato si concentri esclusivamente sulle opere a mare. “Un elemento essenziale – ha dichiarato – era mantenere gli yacht ormeggiati per poi passare alle imbarcazioni a vela. Ma l’ultima versione del progetto ha ridotto fortemente questa visione. Sono spariti posti barca, ignorate le distanze di sicurezza, e non si parla più del dragaggio del porto”.

Il consigliere ha inoltre evidenziato le proteste delle associazioni sportive locali, alcune delle quali si sarebbero viste private di spazi precedentemente garantiti. “Senza un piano economico adeguato – ha aggiunto – si rischia di tornare indietro al 2018. Anche se la commissione ha approvato il progetto, io lo ritengo un passo indietro”.

Alla critica ha risposto il sindaco Alessandro Mager, riconoscendo la centralità della questione e la necessità di affrontarla con trasparenza: “Il progetto ha subito variazioni ritenute migliorative, ma che hanno generato discussione. Durante la campagna elettorale nessuno dei candidati era favorevole a quella proposta. Qualunque sindaco si sarebbe comportato come me”.

Mager ha ricordato che, dopo la presentazione del nuovo layout il 17 marzo, due delle tre associazioni sportive coinvolte si sono dichiarate insoddisfatte. “Abbiamo già avuto due incontri – ha spiegato – e il presidente del Porto si è impegnato a coinvolgere i progettisti. I primi contatti sono già stati avviati”.

Infine, sul tema delle opere a terra, il sindaco ha rassicurato: “Sono quelle previste dall’aggiudicazione, anche se potrebbero esserci modifiche. In ogni caso, garantiamo che faremo tutto il necessario per il bene della città e del porto”.

La vicenda resta dunque aperta e al centro dell’attenzione politica e cittadina, in attesa di sviluppi concreti e, si spera, condivisi.