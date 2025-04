Sanremo, il Mercato Annonario attende interventi: “Situazione critica, ma prima serve rivedere il regolamento”

Il futuro del Mercato Annonario torna al centro del dibattito in Consiglio comunale. A sollevare la questione è stato il consigliere Antonino Consiglio, che ha chiesto chiarimenti in merito alla tempistica per gli interventi di riqualificazione della storica struttura di vendita al dettaglio.

“Ci sono molti interventi che devono essere fatti – ha dichiarato Consiglio – Molti commercianti sono al minimo storico di fatturato, diversi banchi sono vuoti e la situazione relativa alla pulizia è da rivedere. Senza considerare i lavori di piazza Eroi, l’assenza di un bancomat e le telecamere non funzionanti. Gli interventi necessari sono tanti e urgenti”.

A rispondere è stata l’assessore al demanio Lucia Artusi, che ha ricostruito il contesto normativo e strutturale attuale del mercato. "Le concessioni mercatali sono scadute nel 2023 – ha spiegato – e considero questa una possibile occasione di rilancio. Ma bisogna essere onesti: esistono criticità importanti, dalla concorrenza crescente al mancato adeguamento alla modernità. Basti pensare alla chiusura alle ore 13, un orario che oggi non risponde più alle esigenze della città”.

Artusi ha sottolineato che il primo passo non sarà un intervento strutturale, ma normativo: “Serve rivedere il regolamento del mercato, che attualmente è troppo stringente. Solo dopo questo passaggio l’amministrazione potrà valutare investimenti e strategie di rilancio”.

Nel frattempo, l’assessorato ha avviato un confronto con associazioni di categoria e operatori del settore. “Siamo in una fase di ascolto e confronto – ha concluso Artusi – Solo così potremo programmare interventi mirati e sostenibili”.