Sanremo: cambio in consiglio comunale, Ferlito subentra a Menozzi

Un nuovo cambiamento nel consiglio comunale di Sanremo: Fabrizio Ferlito sostituisce tra i consiglieri di Anima Marco Menozzi, che è entrato a far parte del Cda del Casinò di Sanremo, dovendo quindi rinunciare al seggio nell'assise sanremese.

Al suo posto subentra appunto Perlito, il primo dei non eletti che, in seguito alla votazione di rito, ha preso il suo posto tra i consiglieri della maggioranza. Si tratta del terzo cambio nell'amministrazione cittadina in poco meno di un anno dal cuo insediamento, dopo che Desiree Negri ed Elisa Balestra hanno rispettivamente sostituito Giovanna Negro e Luca Lombardi.