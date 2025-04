Sanremo, insulti in aula. Responsabile ancora ignoto, Consiglio: "Poco da commentare su queste parole"

Il presidente del Consiglio Alessandro Il Grande è tornato su quanto successo durante lo scorso consiglio comunale, nel corso del quale sono state rivolte al consigliere Antonino Consiglio frasi ingiuriose, sottolineando come purtroppo la fase istruttoria non ha permesso di identificare il responsabile, rimarcando l'obbligo di esprimersi in termini appropriati.

"Basterebbe alzarsi e chiedere scusa, ma credo che il consigliere responsabile non avrà il coraggio di farlo, anzi aggiungo che meriterebbe l'espulsione dall'aula" commenta Consiglio.