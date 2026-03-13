Inverno 2025-2026 nel Ponente ligure: stagione mite ma con piogge maggiori nell’Imperiese

L’inverno meteorologico 2025-2026 nel Ponente della Liguria e in particolare nella Provincia di Imperia è stato caratterizzato da temperature generalmente sopra la media e da precipitazioni complessivamente abbondanti, soprattutto nella prima parte della stagione. Secondo quanto riportato dall'Arpal, Nel complesso l’inverno è risultato più mite rispetto ai valori climatici di riferimento degli ultimi vent’anni. Le frequenti rimonte anticicloniche di origine subtropicale e le perturbazioni accompagnate da aria mite hanno favorito temperature spesso superiori alla norma stagionale.

Anche nel Ponente ligure si sono registrati diversi episodi di caldo anomalo per il periodo. Tra i più significativi si segnalano il 10 dicembre e il 24 febbraio, giornate in cui la temperatura media regionale ha raggiunto 10,4 °C. In generale, soprattutto nel mese di febbraio, le temperature si sono mantenute per molti giorni su valori molto miti. L’unica vera fase invernale si è verificata all’inizio di gennaio, quando una massa d’aria artica proveniente dal Nord Europa ha interessato parte del Mediterraneo.

Nel Ponente ligure il raffreddamento è stato percepibile ma più contenuto rispetto ad altre zone europee. In questa fase si sono registrate temperature basse soprattutto nelle vallate interne dell’Imperiese, mentre lungo la costa gli effetti del freddo sono stati mitigati dal mare. Nonostante il calo termico, l’episodio è risultato piuttosto secco, con precipitazioni limitate. Dal punto di vista delle precipitazioni, il Ponente ligure ha avuto un ruolo importante soprattutto nel mese di dicembre 2025. Alcune perturbazioni accompagnate da correnti sciroccali hanno favorito accumuli significativi tra Savonese e Imperiese.

Nell’entroterra della provincia di Imperia e nel vicino savonese interno si sono registrate cumulate mensili anche superiori ai 200 millimetri, con punte oltre 300 millimetri nelle zone montane. Le piogge sono state diffuse e spesso di tipo frontale, mentre sui rilievi si sono verificate nevicate a quote medio-basse. Nei mesi successivi, tra gennaio e febbraio, le precipitazioni più intense hanno interessato soprattutto il Centro-Levante della regione, mentre il Ponente – e quindi anche gran parte dell’Imperiese – ha registrato quantitativi più contenuti. Nel mese di gennaio, ad esempio, nell’entroterra imperiese le cumulate mensili si sono fermate attorno ai 100 millimetri, valori inferiori rispetto a quelli osservati nelle aree del Levante ligure.

Nonostante la distribuzione irregolare delle precipitazioni nel corso della stagione, il bilancio finale dell’inverno nel Ponente ligure rimane complessivamente piovoso, grazie soprattutto agli episodi perturbati di dicembre. Nel complesso la stagione si è distinta per temperature miti, poche vere fasi di freddo e precipitazioni spesso abbondanti, confermando una tendenza sempre più frequente negli ultimi anni anche nella provincia di Imperia: inverni meno rigidi ma con episodi di pioggia intensi e concentrati in periodi specifici della stagione.