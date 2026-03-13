ANPI Imperia piange Carlo Gallinella, storico militante: “Un guerriero delle idee che non potremo mai dimenticare”

Il comitato provinciale dell’ANPI di Imperia piange la scomparsa di Carlo Gallinella, figura storica dell’associazione e punto di riferimento per tanti compagni e militanti. La notizia della sua morte è stata accompagnata da un lungo e commosso messaggio diffuso dal comitato e dalla presidente Amelia Narciso, che ricorda la forza delle sue idee e la sua instancabile partecipazione alla vita associativa.

“Oggi ci ha raggiunto un’altra notizia che proprio non avremmo voluto ricevere, Carlo, ci hai lasciato”, si legge nel comunicato, che sottolinea come, nonostante il peso degli anni e le difficoltà di salute, Carlo non abbia mai smesso di partecipare e di dare il proprio contributo. Solo pochi mesi fa era ancora presente a Loreto per ricordare Vitò, in un incontro che molti ricordano con affetto. “Sembravi invulnerabile, perché il tuo pensiero, la tua forza, ti rendevano più forte della nostra vulnerabilità di esseri umani”, scrive il comitato. Nel ricordo dell’ANPI emerge il profilo di un uomo capace di attraversare le stagioni della storia con determinazione e coerenza. “Da sempre hai attraversato la storia come un guerriero, hai scavalcato tanti ostacoli con la forza delle tue idee, trascinando tanti compagni nei progetti e nelle decisioni”, prosegue il messaggio.

Chi lo ha conosciuto conserva soprattutto il ricordo della sua inesauribile capacità di proporre idee e iniziative. “Un continuo flusso di suggerimenti e proposte che dalla tua giovinezza fino agli ultimi giorni ci hai regalato”, scrivono ancora i compagni dell’associazione. Il saluto finale del comitato provinciale ANPI è carico di affetto e riconoscenza: “Non potremo mai dimenticarti, Carlo, ti abbracciamo con tutto il nostro affetto e col cuore ti accompagniamo per il tuo grande viaggio”.