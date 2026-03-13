Sanremo, aggiudicati i lavori di riqualificazione del parco di Villa Mercede: intervento da oltre 235 mila euro

Il Comune di Sanremo ha ufficialmente aggiudicato i lavori di riqualificazione e recupero del parco cittadino di Villa Mercede, un intervento di restauro e sistemazione dell’area verde per un valore complessivo di 235.147,55 euro. L’intervento rientra nel progetto denominato “Riqualificazione e recupero del parco cittadino di Villa Mercede”.

L’appalto è stato assegnato tramite procedura aperta con il criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte anomale. Alla gara hanno partecipato 13 operatori economici e ad aggiudicarsi i lavori è stato il Consorzio Stabile Costruendo Srl, con sede a Puegnago sul Garda (Brescia), che ha presentato un ribasso del 18,99% sull’importo posto a base di gara. L’offerta economica risultata vincitrice prevede 227.789,95 euro per i lavori, ai quali si aggiungono 7.357,60 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo dell’appalto, inizialmente fissato in 288.545,04 euro oltre IVA, comprendeva 281.187,44 euro per lavori a misura e gli oneri di sicurezza.

I lavori rientrano principalmente nella categoria OG2, relativa al restauro e alla manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, per circa il 74% dell’importo, mentre la restante parte riguarda la categoria OS24, legata alla sistemazione di aree verdi e opere di ingegneria naturalistica. La durata prevista per l’esecuzione dell’intervento è di 150 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna ufficiale dei lavori. È inoltre prevista la possibilità di subappalto fino al 49,99% per le categorie OG2 e OS24. Il progetto non è finanziato con fondi dell’Unione Europea e rientra tra gli interventi programmati dall’amministrazione comunale per la valorizzazione e il recupero degli spazi verdi cittadini.