Ospedaletti, torna la Coppa Milano-Sanremo storica: il 29 marzo la prova sul circuito cittadino

Ospedaletti tornerà a ospitare uno degli eventi più suggestivi per gli appassionati di automobilismo storico. La Giunta comunale ha infatti approvato l’organizzazione di una prova di precisione di regolarità inserita nella XVII Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo, che si svolgerà domenica 29 marzo 2026 sul circuito cittadino. La decisione è stata formalizzata con una delibera approvata nella seduta del 12 febbraio, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, alla presenza degli assessori Daniela Gozzi, Manuel Spinelli, Simona Cecchetto e Giuseppe Lombardo. L’iniziativa è stata proposta dall’ASD Club della Ruggine, associazione con sede ad Alessandria, che ha chiesto al Comune di poter organizzare sul circuito di Ospedaletti una delle prove finali della rievocazione automobilistica.

Il gran finale della rievocazione. La XVII Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo prenderà il via il 26 marzo dall’Autodromo di Monza e si concluderà a Sanremo il 28 marzo. La giornata successiva, domenica 29 marzo, sarà dedicata alla prova facoltativa di regolarità sul circuito di Ospedaletti, che rappresenterà l’evento conclusivo della manifestazione. La gara è inserita nel calendario ufficiale ACI Sport 2026. Trattandosi di una prova facoltativa non è ancora possibile conoscere il numero esatto dei partecipanti, ma gli organizzatori prevedono la presenza di circa cento vetture storiche. Il percorso e le chiusure al traffico. La prova interesserà lo storico circuito di Ospedaletti e un tratto della passeggiata pedonale che costeggia la SS1 Aurelia, tra l’incrocio con via Matteotti e il semaforo davanti al Comando di Polizia Locale. Le auto partiranno a distanza di un minuto l’una dall’altra. L’inizio della prova è previsto per le ore 10, mentre le aree interessate saranno chiuse al traffico dalle 9.30 alle 12. Durante lo svolgimento della manifestazione verrà inoltre temporaneamente chiuso il tratto tra via Cavour e corso Marconi fino all’intersezione con la SS1 Aurelia.

Le misure di sicurezza. La velocità media prevista per le vetture sarà inferiore ai 50 chilometri orari. La sicurezza del percorso e il rispetto delle chiusure al traffico saranno garantiti da commissari di gara predisposti dall’organizzazione, mentre il Servizio di Polizia Locale collaborerà per la gestione della viabilità e per l’assistenza durante la prova. Nel caso si verificassero situazioni di emergenza o necessità per i residenti delle zone interessate, la prova potrà essere temporaneamente sospesa per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. L’organizzazione ha inoltre previsto una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, compresi eventuali danni a strade, infrastrutture e attrezzature.