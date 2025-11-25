Ventimiglia, revoca dell'incarico a Martinetto. Scullino: "Un sindaco forte risponde con i fatti, non con le punizioni"

"Un uomo solo al comando? Ora sul serio. Anni fa bastava che prendessi un caffè da solo per essere etichettato 'uomo solo al comando', oggi, invece, a Ventimiglia, basta una critica per perdere un incarico gratuito. Altro che democrazia: 'chi parla, lo levo'. Un sindaco forte risponde con i fatti, non con le punizioni" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando le parole dette dal primo cittadino Flavio Di Muro nei confronti del consigliere Nico Martinetto durante l'ultima seduta del consiglio comunale.

"Chi applaude felice dovrebbe spiegare cosa c'è da festeggiare quando si revoca un incarico a un consigliere solo perché ha espresso un'opinione" - afferma il consigliere comunale di minoranza.

"Noi, intanto, abbiamo chiesto gli atti" - fa sapere Scullino - "Vediamo se questa revoca ha un motivo serio o solo fastidio per il dissenso. La libertà di pensiero non si revoca e il sarcasmo nemmeno".