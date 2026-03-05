La mimosa ligure conquista l’8 marzo: stagione positiva per il Mercato dei Fiori di Sanremo

Con l’avvicinarsi della Festa Internazionale della Donna dell’8 marzo torna una delle tradizioni più sentite in Italia: la vendita delle mimose. E quest’anno, dal Mercato dei Fiori di Sanremo, arrivano segnali decisamente positivi.

"Abbiamo già venduto praticamente tutto il nostro prodotto - spiega il direttore del mercato, Franco Barbagelata - È stata una stagione nella norma: siamo riusciti a recuperare il gap dello scorso anno e torniamo a produrre circa il 90% della mimosa venduta in Italia".

Secondo Barbagelata, le condizioni climatiche favorevoli e il lavoro degli operatori del settore hanno permesso una buona partenza della stagione: "C’è stata una buona fioritura già all’inizio di gennaio, grazie al clima e alla professionalità dei nostri produttori. Questo ci ha consentito di mantenere livelli produttivi elevati per tutta la stagione".

Anche dal punto di vista commerciale la campagna si è rivelata stabile: "Non ci sono stati scossoni sui prezzi - aggiunge il direttore - Ormai è stato venduto quasi tutto: qualcuno sta ancora facendo piccoli rifornimenti, ma siamo soddisfatti perché abbiamo mantenuto le aspettative di vendita che avevamo già a gennaio".

La mimosa ligure non si ferma però al mercato nazionale. Una parte consistente della produzione della provincia di Imperia viene infatti esportata all’estero: "I mercati europei ci chiedono diverse quantità di prodotto e anche tipologie differenti, ma sempre coltivate qui sul territorio" sottolinea Barbagelata. Tra i principali Paesi importatori figurano Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Svizzera e Austria, ma la richiesta arriva ormai da gran parte d’Europa.

Conclusa la stagione della mimosa, lo sguardo del mercato floricolo sanremese è già rivolto ai prossimi mesi: "Ora puntiamo sui ranuncoli e sui papaveri per le prossime settimane», conclude Barbagelata. «In estate, invece, dovrebbe concludersi il progetto finanziato dal PNRR che aprirà le porte a una nuova fase per il mercato dei fiori".