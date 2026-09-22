Caro carburante, interviene il Senatore Gianni Berrino: “Aiuti concreti per i pescatori liguri”

“Finalmente una buona notizia per i pescatori liguri”. È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Berrino, commentando gli interventi di sostegno destinati al comparto della pesca a fronte dell’aumento dei costi del carburante. Il riferimento è al credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburante destinato alle imbarcazioni da pesca, misura resa operativa dal Governo nel maggio scorso. Il provvedimento riguarda gli acquisti di carburante effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

“Il caro carburante ha messo a dura prova un settore fondamentale per la nostra economia e per le nostre comunità costiere”, afferma Berrino. “Per questo, gli aiuti concreti destinati a sostenere i pescatori rappresentano un intervento importante e atteso”. Il senatore sottolinea inoltre l’attenzione del Governo Meloni e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida alle problematiche del comparto della pesca e dell’acquacoltura. “La pesca non è soltanto un’attività economica: è lavoro, tradizione, presidio del territorio e identità della Liguria”, aggiunge Berrino. “Chi ogni giorno esce in mare deve poter contare su condizioni che rendano possibile continuare a lavorare con dignità e prospettiva”.

“Come sempre questo governo sostiene le imprese della pesca e le famiglie che vivono di questo lavoro”, conclude il senatore. “Ai pescatori liguri va il nostro impegno: continuare a lavorare perché alle difficoltà concrete corrispondano risposte altrettanto concrete”.