"Le consonanze dell'amore", firmacopie con Ettore De Franco a Bordighera (Foto e video)

Firmacopie con Ettore De Franco a Bordighera. Ieri pomeriggio, presso il Mondadori Bookstore, lo scrittore ha incontrato i lettori e firmato le copie del suo ultimo libro "Le consonanze dell'amore".

"Bordighera è la mia città di residenza, ho scritto il libro qui e così ho pensato di cominciare da questa città per farlo conoscere" - dice lo scrittore Ettore De Franco - "E' un romanzo di formazione che parla di una ragazza, una pianista francese famosa che, all'apice della carriera, entra in crisi e non riesce più a suonare. Il suo malessere è talmente forte da spingerla ad abbandonare la musica e a cercare le ragioni del suo malessere. Decide così di lasciare la Francia e partire per l'Italia sulle tracce del passato della madre che, come lei amava suonare, anni prima era stata trovata morta, accasciata sulla tastiera del pianoforte. Nel piccolo paese dei suoi nonni, Catherine entra in contatto con un mondo semplice e autentico e conosce persone straordinarie che lasceranno un segno profondo nella sua vita".

"Vi è un duplice messaggio nel libro" - fa sapere De Franco - "Illustra la storia della musica dandone dei cenni e dà anche un messaggio di costruzione, di speranza d di volontà. Tra le pagine sono, infatti, citati brani di compositori famosi come Bach, Vivaldi e Mozart ma anche meno noti come Balbastre, Couperin e il cantautore Brassens. Il libro è, quindi, anche un invito all'ascolto, in un viaggio affascinante tra parole e concerti, crisi esistenziali e note di rinascita".

Ettore De Franco è nato a Sanremo e vive a Bordighera. Da sempre affascinato dalla Storia della Musica, si è dapprima avvicinato allo studio del pianoforte e poi si è laureato a Milano in Scienze della Musica e dello Spettacolo.