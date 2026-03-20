Sanremo, ai Martedì Letterari omaggio alla cultura partenopea al Casinò con Oscar Di Maio che presenta il suo libro

Un pomeriggio all’insegna della cultura partenopea quello in programma martedì 24 marzo alle ore 17.00 al Teatro dell’Casinò di Sanremo, dove i Martedì Letterari propongono un appuntamento dedicato alla tradizione artistica napoletana.

L’incontro si inserisce nel solco della grande storia culturale partenopea, ricordando il Festival della musica e arte partenopea dell’aprile 1932 firmato da Ernesto Murolo e Ernesto Tagliaferri.

Protagonista dell’evento sarà Oscar Di Maio, attore e scrittore, che presenterà il suo libro “Guitto? Così è se vi pare”, in un racconto che va oltre la letteratura per abbracciare teatro, musica e vita vissuta.

Un viaggio personale e artistico che parte dagli esordi, tra camerini e insegnamenti familiari, fino al successo del personaggio del Cafone, diventato nel tempo un fenomeno televisivo e simbolo popolare. Con ironia e autenticità, Di Maio ripercorre tournée, sacrifici, soddisfazioni e momenti di riflessione, restituendo al pubblico il valore profondo di un mestiere che è passione e destino.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, per un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni e memoria teatrale.

Il calendario dei Martedì Letterari proseguirà poi lunedì 30 marzo alle ore 16.30 con Nicola Santini, direttore del settimanale Vero, che presenterà il libro “Un po’ d’Istruzione un po’ distruzione”, tra ironia e osservazione della realtà contemporanea.