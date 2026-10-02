Sanremo, 10mila euro per digitalizzare le pratiche edilizie pregresse: il progetto del Comune per il 2026

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato il progetto finalizzato per la prosecuzione della digitalizzazione delle pratiche edilizie pregresse relative all'anno 2026. Il provvedimento, approvato all'unanimità nella seduta del 30 settembre, prevede uno stanziamento complessivo di 10 mila euro, comprensivo di oneri e Irap, destinato al personale del Settore Imprese e Territorio. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato negli anni scorsi dall'Amministrazione comunale per rendere progressivamente digitale l'archivio edilizio. Il progetto è finanziato attraverso il Fondo delle risorse decentrate e rientra nelle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, agli articoli 58 e 59.

La necessità di proseguire il lavoro nasce dalla conclusione, nel maggio scorso, del precedente servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie pregresse, finanziato attraverso il PSC 2000/2020 e affidato alla Arcobaleno Cooperativa Sociale. Il Settore Imprese e Territorio ha manifestato l'intenzione di avviare una nuova procedura di gara per dare continuità al servizio. Nel periodo che precederà il nuovo affidamento, però, il Comune ha ritenuto utile non interrompere le attività di scansione e digitalizzazione della documentazione conservata negli archivi comunali, utilizzando autonomamente le attrezzature e il personale già in servizio.

L'archivio edilizio rappresenta infatti uno strumento fondamentale per il lavoro degli uffici e per la ricostruzione della storia urbanistica e della consistenza degli immobili presenti sul territorio. Al suo interno sono conservati atti abilitativi edilizi, elaborati grafici e documentazione di corredo, indispensabili per l'istruttoria delle pratiche. La consultazione interessa non soltanto gli uffici comunali, ma anche professionisti esterni e cittadini. Per questo, secondo quanto evidenziato nella delibera, l'obiettivo è organizzare il materiale in maniera sempre più razionale, rendendo l'accesso alle informazioni più rapido ed efficace e garantendo contemporaneamente una conservazione sicura della documentazione.

Il Comune ha già sperimentato con risultati positivi la digitalizzazione di una parte consistente dell'archivio. Negli anni precedenti sono state infatti digitalizzate circa 36 mila pratiche edilizie, relative al periodo compreso tra il 1946 e il 2003 e archiviate per commissione edilizia. L'Amministrazione sottolinea nella delibera che il servizio ha prodotto risultati considerati soddisfacenti, senza generare disservizi o difficoltà nell'utilizzo della documentazione digitalizzata da parte degli uffici. Il nuovo progetto punta quindi a proseguire lungo una strada già avviata, consolidando il passaggio dalla gestione prevalentemente cartacea a quella digitale delle pratiche edilizie.

Il progetto approvato dalla Giunta prevede obiettivi, indicatori, target e personale coinvolto che confluiranno nel PIAO 2026-2028, nella sezione dedicata alla Performance. La somma di 10 mila euro era stata già prevista nell'ambito degli indirizzi approvati dall'Amministrazione per la Delegazione trattante del personale del comparto per il 2026. In particolare, la delibera richiama lo stanziamento di 10 mila euro destinato al personale del Settore Imprese e Territorio e la successiva costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno in corso. La spesa trova copertura al capitolo 398500 'Fondo produttività personale' del bilancio 2026-2028, annualità 2026.

La delibera precisa inoltre che il progetto è riferito alle attività dei servizi interessati per il solo anno in corso. Per le annualità successive, le risorse potranno essere destinate, secondo un principio di rotazione dei progetti tra i diversi servizi dell'Ente, ad altre iniziative individuate dall'Amministrazione sulla base delle proprie esigenze organizzative. La decisione è stata condivisa anche dalla Conferenza dei dirigenti. Responsabile del procedimento è l'ingegner Giovanni Brancatisano, Funzionario Delegato del Settore Imprese e Territorio, che ha curato l'istruttoria e sarà incaricato degli ulteriori atti necessari all'attuazione del provvedimento.

La Giunta ha infine approvato il provvedimento con votazione palese unanime, dichiarandolo immediatamente eseguibile. La scelta è stata motivata dall'urgenza di avviare il progetto in tempi brevi, così da garantire la prosecuzione delle attività di digitalizzazione in attesa della nuova procedura di affidamento. Il provvedimento porta quindi avanti il processo di trasformazione digitale dell'archivio edilizio comunale, con l'obiettivo di rendere progressivamente più semplice e veloce la consultazione di una documentazione che rappresenta uno strumento quotidiano per gli uffici e un riferimento anche per cittadini e professionisti.