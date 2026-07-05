Iniziano i saldi, giornata di shopping a Ventimiglia con "Domenica Insieme Estate" (Foto e video)

Giornata dedicata allo shopping, al tempo libero e all'intrattenimento. La tradizionale manifestazione commerciale "Domenica Insieme Estate", organizzata da Confesercenti con il patrocinio del Comune, anima il centro di Ventimiglia.

Cittadini e turisti, da questa mattina, passeggiano e curiosano tra le bancarelle di ambulanti, hobbysti e brocante lungo il centro città e le vie traverse, chiuse al traffico veicolare, per fare shopping approfittando della prima domenica di saldi. Per l'occasione sono aperti anche alcuni negozi, bar e ristoranti, che hanno deciso di aderire all'iniziativa odierna. Per tutta la giornata, inoltre, le vie sono animate dalla musica itinerante dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia e dalla sfilata degli Sbandieranti e Musici di Ventimiglia.

L'iniziativa è nata con l'obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le attività del territorio e offrire un'occasione di incontro e convivialità, permettendo a residenti e turisti di approfittare delle prime offerte dei saldi estivi in un'atmosfera accogliente e vivace. La realizzazione della manifestazione è il risultato di un significativo lavoro organizzativo che coinvolge commercianti, volontari, il comune di Ventimiglia e Confesercenti per rendere più attrattiva la città. "Una giornata di shopping lungo le vie della città. E' bello che Ventimiglia viva questi eventi un po' particolari e speciali. Come assessore al Commercio sono contento" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "E' bello che cittadini e turisti possano fare compere, in una splendida giornata di sole, sfruttando l'inizio dei saldi. Spero che sia l'inizio, e un impulso in più, per incrementare l'indotto economico della città. Ringrazio Confesercenti per l'organizzazione, tutti i partecipanti, le attività e i negozi che hanno aderito e la polizia locale e i volontari della Protezione civile presenti".