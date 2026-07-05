Due atleti del Tennis club Dolceacqua rappresentano la Liguria alla Coppa delle Regioni di Padel (Foto)

I giovani atleti sono cresciuti nel circolo del padel al Tennis club Dolceacqua seguiti dal maestro nazionale Tiberio Camurri. Dopo vari raduni a Genova sono stati selezionati dal comitato regionale ligure per partecipare alla manifestazione a squadre giovanile più prestigiosa del calendario FITP, riservata alle rappresentative regionali, come membri della squadra della Liguria, accompagnata dai maestri nazionali e fiduciari Matteo Savoldi, Giovanni Fornaro, Luca Bioccoli e Annalisa Bona . Il giovane Francesco Guida è stato scelto per l'under 14 mentre Marco Tornatore per l'under 12.

Francesco Guida ha rischiato, però, di non riuscire a partecipare alla competizione agonistica di padel, insieme agli altri ragazzini tesserati e numerati dalla Fitp italiana, visto che doveva sostenere l'esame di terza media nella scuola Cavour di Roverino ma grazie all'immediato intervento dell'Amministrazione Di Muro, in particolare degli assessori Tiziana Faedda e Milena Raco, è stata trovata una soluzione che ha permesso al giovane atleta di partecipare alla competizione nazionale. "Mi sono attivata per poter permettere a mio figlio di non perdere questa occasione per la sua carriera sportiva visto che si trattava di un'importante esperienza formativa che promuove spirito di squadra, amicizia, crescita personale e senso di appartenenza alla propria regione" - racconta Simona, la mamma di Francesco - "Così mi sono rivolta al nuovo assessore allo Sport Tiziana Faedda che mi ha messo subito in contatto con l’assessore alla Scuola Milena Raco che è stata decisiva e incisiva da subito per aiutare mio figlio e trovare una soluzione giusta e, dopo vari tentativi con la dirigente scolastica, Antonella Costanza, siamo riuscite a trovare un compromesso per poter fare l'esame senza rinunciare allo sport. Desidero, perciò, ringraziare tutti i professori che si sono resi disponibili a essere presenti per l’esame extra di mio figlio, soprattutto la vicepreside Cuzzocrea, il comune di Ventimiglia, l’assessore Milena Raco per aver risolto la situazione e l’assessore allo sport Tiziana Faedda per avermi indirizzata nel modo giusto".