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Attualità | 05 luglio 2026, 16:40

Due atleti del Tennis club Dolceacqua rappresentano la Liguria alla Coppa delle Regioni di Padel (Foto)

Francesco Guida rischia di non poter partecipare a causa dell'esame di terza media ma grazie all'intervento degli assessori di Ventimiglia Faedda e Raco ottiene la possibilità di affrontare entrambe le sfide

Due atleti del Tennis club Dolceacqua rappresentano la Liguria alla Coppa delle Regioni di Padel (Foto)

Due atleti del Tennis club Dolceacqua rappresentano la Liguria alla Coppa delle Regioni di Padel, manifestazione nazionale riservata alle selezioni under 10/11/12 e 13/14/15 di tutta Italia, andata in scena nella suggestiva cornice di Sibari, in Calabria.

I giovani atleti sono cresciuti nel circolo del padel al Tennis club Dolceacqua seguiti dal maestro nazionale Tiberio Camurri. Dopo vari raduni a Genova sono stati selezionati dal comitato regionale ligure per partecipare alla manifestazione a squadre giovanile più prestigiosa del calendario FITP, riservata alle rappresentative regionali, come membri della squadra della Liguria, accompagnata dai maestri nazionali e fiduciari Matteo Savoldi, Giovanni Fornaro, Luca Bioccoli e Annalisa Bona. Il giovane Francesco Guida è stato scelto per l'under 14 mentre Marco Tornatore per l'under 12.

Francesco Guida ha rischiato, però, di non riuscire a partecipare alla competizione agonistica di padel, insieme agli altri ragazzini tesserati e numerati dalla Fitp italiana, visto che doveva sostenere l'esame di terza media nella scuola Cavour di Roverino ma grazie all'immediato intervento dell'Amministrazione Di Muro, in particolare degli assessori Tiziana FaeddaMilena Raco, è stata trovata una soluzione che ha permesso al giovane atleta di partecipare alla competizione nazionale. "Mi sono attivata per poter permettere a mio figlio di non perdere questa occasione per la sua carriera sportiva visto che si trattava di un'importante esperienza formativa che promuove spirito di squadra, amicizia, crescita personale e senso di appartenenza alla propria regione" - racconta Simona, la mamma di Francesco "Così mi sono rivolta al nuovo assessore allo Sport Tiziana Faedda che mi ha messo subito in contatto con l’assessore alla Scuola Milena Raco che è stata decisiva e incisiva da subito per aiutare mio figlio e trovare una soluzione giusta e, dopo vari tentativi con la dirigente scolastica, Antonella Costanza, siamo riuscite a trovare un compromesso per poter fare l'esame senza rinunciare allo sport. Desidero, perciò, ringraziare tutti i professori che si sono resi disponibili a essere presenti per l’esame extra di mio figlio, soprattutto la vicepreside Cuzzocrea, il comune di Ventimiglia, l’assessore Milena Raco per aver risolto la situazione e l’assessore allo sport Tiziana Faedda per avermi indirizzata nel modo giusto".

Elisa Colli

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