Molini di Triora: riaperto il 'Laghetto delle Noci'. molti visitatori già dal primo weekend affollano l'oasi di frescura della Valle Argentina

È bastato il primo fine settimana dopo la riapertura per confermare quanto il Laghetto delle Noci rappresenti uno dei luoghi più amati dell'entroterra imperiese. Da sabato scorso, infatti, l'area di Molini di Triora è tornata ad accogliere residenti e turisti che, complici le temperature elevate di questi giorni, hanno preso d'assalto il piccolo specchio d'acqua immerso nel verde della Valle Argentina, alla ricerca di un po' di refrigerio.

Per tutta la giornata si sono susseguite famiglie con bambini, gruppi di amici, escursionisti e visitatori provenienti anche dalla costa, richiamati dalla possibilità di trascorrere qualche ora all'ombra degli alberi e di rinfrescarsi nelle fredde acque alimentate dal rio Capriolo. Un'immagine che molti aspettavano di rivedere dopo gli anni difficili segnati dalle alluvioni e dai successivi interventi di ripristino dell'area. Il Laghetto delle Noci è da sempre uno dei simboli dell'estate nell'alta Valle Argentina. Si tratta di un piccolo lago artificiale, nato grazie alle acque del rio Capriolo, all'uscita del paese in direzione Triora, circondato da prati e alberi che ne fanno una meta ideale durante i mesi più caldi. Il nome deriva dalla storica presenza dei grandi alberi di noce che caratterizzavano l'area.

La riapertura ha restituito alla comunità e ai visitatori un luogo molto caro, che negli anni è diventato una delle principali attrazioni naturalistiche della valle. Già dalle prime ore di sabato l'afflusso è stato intenso e il via vai di auto e persone ha testimoniato la voglia di tornare a vivere questo angolo di natura. L'estate è appena iniziata, ma le premesse fanno già pensare a una stagione da record per il Laghetto delle Noci, destinato ancora una volta a diventare uno dei punti di riferimento per chi desidera allontanarsi dall'afa della riviera senza rinunciare alla bellezza del paesaggio e alla tranquillità dell'entroterra ligure.