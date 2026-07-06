Sanremo, affidati i lavori per il nuovo parcheggio di Borgo Tinasso: investimento da quasi 139 mila euro vicino al campo sportivo

Via libera all'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di Borgo Tinasso, un'opera destinata a migliorare la sosta al servizio del campo sportivo Pian dei Cavalieri e della scuola dell'infanzia Borgo Tinasso. Con una determinazione dirigenziale, il Comune ha infatti affidato l'intervento alla EcoScavi Srl di Sanremo, che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso dell'8,40%. L'importo dei lavori ammonta a 103.656,47 euro, ai quali si aggiunge l'Iva, per un totale di 114.022,12 euro. Il quadro economico complessivo dell'opera raggiunge invece 138.881,65 euro.

L'intervento interesserà un terreno comunale in strada Borgo Opaco, dove verrà realizzata una nuova area di sosta pensata per rispondere alle esigenze delle strutture pubbliche presenti nella zona. Il progetto era stato approvato in via definitiva dalla Giunta comunale lo scorso maggio, dopo il precedente via libera al progetto di fattibilità arrivato nel novembre 2025. Un passaggio importante dell'iter ha riguardato anche la situazione dell'area interessata dai lavori. Nel provvedimento viene infatti ricordato che, a seguito delle valutazioni dell'Autorità giudiziaria e della successiva presa d'atto da parte di Arpal, il materiale di scavo presente sul sito potrà essere riutilizzato nello stesso luogo di produzione, consentendo così di procedere con la realizzazione dell'opera. "L'area su cui è depositato il materiale scavato deve intendersi come ampliamento dell'area di cantiere deciso dall'ente pubblico", si legge negli atti.

L'affidamento è avvenuto in forma diretta, come consentito dal Codice degli appalti per lavori di importo inferiore ai 150 mila euro. L'amministrazione ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla società sanremese, verificandone anche la regolarità contributiva attraverso il Durc. Con questo intervento il Comune punta a potenziare la disponibilità di posti auto in una zona particolarmente frequentata da famiglie, utenti dell'impianto sportivo e residenti, migliorando la fruibilità dei servizi pubblici presenti nel quartiere.