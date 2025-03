Dolceacqua sul podio di 'Sanremoinfiore 2025', si piazza terzo con "Tulipani e mulini a vento" (Foto)

Con "Tulipani e mulini a vento" Dolceacqua sale sul podio di 'Sanremoinfiore 2025'. Il carro sull'Olanda realizzato da 'I Züveni di Santa Marta' per il Corso Fiorito di Sanremo si piazza, infatti, terzo dopo quelli di Riva Ligure su 'Armonie fiorite' e di Taggia che aveva il tema 'Une fleur pour mon amour'.

Il carro, ispirato al fascino dell’Olanda, si è presentato come un quadro vivente che ha catturato l’essenza delle campagne olandesi. Al centro della scena, dominava maestoso un classico mulino a vento, simbolo intramontabile di questa terra. La scultura è stata ricoperta con foglie cobra, muschio nordico e circa 7000 garofani posati uno a uno con la tecnica del mosaico floreale, creando un effetto di straordinaria bellezza e precisione. Porte e finestre sono state realizzate con una struttura vegetale e l’effetto vetro è stato garantito da fette di agrumi essiccati. L’intero carro si sviluppava su una piattaforma che richiamava l’ambiente naturale delle campagne olandesi, un tripudio di colori e profumi grazie all’utilizzo di circa 6000 fiori freschi, tutti provenienti dall’Olanda. Tra questi, spiccavano varietà raffinate come iris, lisianthus, lilium, gypsophila, gerbere, anemoni, ranuncoli, crisantemini multicolor, anthurium, alium e giacinti. Naturalmente, non potevano mancare i celebri tulipani, fiore simbolo per eccellenza di questa terra. Ai lati del carro, quattro grandi tulipani svettavano con eleganza, quasi a voler abbracciare l’intera composizione. Questi maestosi fiori sono stati creati con polistirolo e ferro, poi decorati con cura utilizzando garofani dai colori vivaci e brillanti. Sul retro del carro, un tocco di tradizione: i caratteristici zoccoli olandesi, rivestiti con foglie di cobra e infiorati a mosaico con i garofani, che hanno aggiunto un dettaglio unico e suggestivo, richiamando le antiche usanze di questa terra. A completare l’opera, il logo del gemellaggio con il Principato di Monaco, che simboleggia l’unione e l’amicizia tra culture diverse, rendendo questo carro non solo un omaggio all’Olanda ma anche un simbolo di collaborazione e armonia.

"Il comune di Dolceacqua è terzo classificato" - dice soddisfatto il sindaco Fulvio Gazzola - "Un grazie va ai 'Züveni di Santa Marta', alle nostre volontarie e agli amministratori che hanno insieme lavorato per realizzare questo bellissimo carro che ci ha permesso di salire sul podio per la seconda volta".

"Ci abbiamo messo tanto cuore, impegno e passione e, finalmente, il risultato tanto atteso è arrivato: il podio" - commenta il consigliere comunale con le deleghe alla Cultura e agli eventi Turistici e volontaria dei 'Züveni' Luana Mauro - "Un ringraziamento va a tutti i Züveni di Santa Marta per averci creduto sempre e comunque, alle fioriste senza il cui prezioso lavoro il nostro non si sarebbe potuto definire un 'carro fiorito', a Virginia Fazio, che mette insieme tutte le idee e realizza progetto e struttura per poi seguirci passo dopo passo nella scelta dei colori, al mio collega Renzo che ha messo volentieri a disposizione la sua maestria da saldatore. In ultimo, un grande e doveroso ringraziamento va anche alla Protezione Civile di Dolceacqua che ci ha concesso la possibilità di utilizzare la sua sede per la realizzazione della struttura del carro".