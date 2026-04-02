Sanremo in Fiore 2026, la ginnastica protagonista con le atlete della Riviera dei Fiori (Foto)

Anche la ginnastica ha brillato nella prestigiosa cornice di Sanremo in Fiore 2026, grazie alla partecipazione delle atlete dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, presenti su invito e in collaborazione con il Comune di Ospedaletti e la Florelia Banda Folk.

Le due giornate di manifestazione hanno regalato emozioni e spettacolo. Sabato 28 marzo le vie della città sono state animate dalla tradizionale parata dei gruppi folkloristici, con bande e delegazioni provenienti da Francia, Spagna e Italia, oltre agli sbandieratori di Arezzo e ai trampolieri della Sweet Parade di Nizza. In questo contesto di grande prestigio, le ginnaste rivierasche – unico gruppo sportivo locale presente – hanno conquistato il pubblico con eleganti coreografie da majorette, tra nastri e cerchi, superando con entusiasmo l’emozione dell’esordio.

Domenica 29 marzo, davanti a oltre 45mila spettatori e alle telecamere Rai con la trasmissione “Linea Verde”, i protagonisti sono stati gli undici carri fioriti ispirati a storiche trasmissioni televisive, da “Quark” a “Rischiatutto”, da “Fantastico” a “Ballando con le stelle”, fino all’immancabile omaggio al Festival di Sanremo. In questo scenario, le ginnaste del gruppo Gymevents – seguite dalle tecniche Elisa Addiego e Michela Andreoli – si sono esibite per oltre due ore lungo il percorso, raccogliendo applausi e apprezzamenti dal pubblico presente sul lungomare.

Il gruppo, composto da Carlotta Sica, Jasmine Menacer, Isabella Ciani, Alessia Boeri, Noemi Romeo, Ilaria Carbone, Benedetta Navone, Eleonora Visco, Emma Lulja, Arina Sohrai, Adina Luca e Rebecca Trifan, ha dimostrato come la ginnastica coreografica possa integrarsi perfettamente in un contesto artistico di alto livello, coinvolgendo spettatori e media.

Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico e dirigenziale della Riviera dei Fiori, guidato dal direttore sportivo Alice Frascarelli, anche direttrice tecnica regionale della sezione Ginnastica per Tutti della FederGinnastica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Ospedaletti per l’invito e al Comune di Sanremo per l’organizzazione dell’evento.

L’appuntamento con la ginnastica proseguirà ora con il Sanremo Gym Festival, inserito nel calendario ufficiale delle manifestazioni cittadine: dal 17 al 19 aprile al Mercato dei Fiori con il campionato nazionale di trampolino elastico, il 23 e 24 maggio con Gymnaestrada, Minigym, Supergym e Topgym, fino alla Gymflowers Cup di luglio. Un calendario ricco che conferma il ruolo sempre più centrale della ginnastica nel panorama sportivo e culturale del territorio.