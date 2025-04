Radio Ariston: dalla sua nascita a Sanremo ora arriva anche a Malta e il segnale si espande nel Mediterraneo

L’emittente radiofonica Radio Ariston, nata a Sanremo, compie un importante passo verso l’internazionalizzazione. Da oggi è in test di trasmissione sul canale 9C in DAB+, raggiungendo Malta, Gozo, il Sud della Sicilia, alcune zone della Grecia e persino parte della Libia. Questa espansione segna un nuovo capitolo per la storica radio sanremese, che punta a diventare un punto di riferimento musicale anche fuori dai confini italiani.

Radio Ariston a Malta, una copertura sempre più ampia: Liguria, Basso Piemonte e parte della Costa Azzurra. Radio Ariston non è nuova alla diffusione via DAB+. Attualmente è già disponibile nel:

- 71% della regione Liguria (Canale 6D)

- Basso Piemonte (Canale 6D)

- Città di Sanremo sulla frequenza 88.8 FM

- Mentone (Francia - Canale 6D)

- Principato di Monaco, incluso Montecarlo (Canale 6D)

Grazie a questa rete capillare, l’emittente riesce a offrire un palinsesto vario e di qualità, mantenendo sempre vivo il legame con la musica italiana e internazionale. Musica italiana oltre i confini: missione Mediterraneo. L’obiettivo principale di questa espansione è chiaro: portare la musica del Festival di Sanremo oltre i confini italiani, diffondendola in aree strategiche del bacino mediterraneo. Malta e le regioni circostanti rappresentano un importante crocevia turistico e culturale, dove il segnale DAB+ garantisce un’elevata qualità di trasmissione (nelle prossime ore verrà diffusa sulla tv cavo a Malta su Melita Cable).

Radio Ariston si propone come ambasciatrice della musica italiana, dando voce ai grandi successi sanremesi e agli artisti emergenti che hanno calcato il palco dell'Ariston e ai grandi successi mondiali.