Carpasio celebra il 1° Maggio tra tradizione e comunità: riapre il Museo della Lavanda con nuovi spazi espositivi

Il piccolo borgo di Carpasio si prepara a vivere un 1° Maggio all’insegna della tradizione, della cultura e della condivisione, grazie all’impegno di Anima Carpasio e del Comune di Montalto Carpasio, promotori di un programma ricco e coinvolgente. Cuore della giornata sarà la riapertura del Museo della Lavanda, luogo simbolo e profondamente amato dalla comunità, che per l’occasione si presenta al pubblico con nuovi spazi espositivi. Un ampliamento che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale del museo, custode della memoria storica del territorio.

Il museo rappresenta infatti un vero e proprio viaggio nel tempo, capace di raccontare “usi e costumi del piccolo borgo di Carpasio”, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra passato e presente. Un percorso che valorizza le radici locali senza perdere di vista uno sguardo contemporaneo. L’intera giornata sarà scandita da attività e momenti di incontro pensati per tutte le età, con l’obiettivo di creare un’atmosfera accogliente e partecipativa. Famiglie, visitatori e curiosi potranno così vivere un’esperienza autentica, tra cultura, tradizioni e socialità.

Anima Carpasio e il Comune di Montalto Carpasio si dichiarano pronti ad accogliere grandi e piccini per una giornata che si preannuncia memorabile, celebrando insieme il valore della comunità e delle proprie radici.