Bordighera, addio alla carta d'identità cartacea: scatta il piano per il rinnovo elettronico

Si avvicina la "data X" per le vecchie carte d'identità cartacee. Il prossimo 3 agosto 2026 segnerà la scadenza definitiva della loro validità, rendendo necessario il passaggio al formato elettronico (CIE).
Per prevenire disagi e code chilometriche agli sportelli con l'approssimarsi del termine, il Comune di Bordighera ha varato un piano di prenotazioni straordinario attivo dal 23 febbraio al 31 luglio 2026.
Come prenotare l'appuntamento
Gli utenti sono invitati a fissare un incontro per il rilascio del nuovo documento scegliendo una delle seguenti modalità:
- Telefono: chiamando il numero 0184 272 458.
- E-mail: scrivendo all'indirizzo protocollo@bordighera.it.
- Di persona: presentando una richiesta di prenotazione direttamente allo sportello dedicato.
L'Amministrazione punta a scaglionare i rinnovi su un arco di cinque mesi, evitando il sovraffollamento degli uffici nelle ultime settimane di luglio. Si ricorda che la Carta di Identità Elettronica non viene consegnata immediatamente, ma spedita dal Ministero dell'Interno entro circa 6 giorni lavorativi: un dettaglio fondamentale per chi ha in programma viaggi o scadenze burocratiche a ridosso del 3 agosto.