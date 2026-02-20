Floricoltura, l'imperiese Silvio Bregliano eletto nel Consiglio Nazionale di Federfiori Confcommercio

Nel corso dell’Assemblea elettiva nazionale di Federfiori Confcommercio, svoltasi giovedì 19 febbraio presso i padiglioni di Fiera Milano Rho, nell’ambito di “Myplant&Garden”, la più importante fiera professionale dell’ortoflorovivaismo, Silvio Bregliano, Presidente Federfiori della Provincia di Imperia, è stato eletto Consigliere Nazionale del sindacato. In occasione della stessa assemblea è stato riconfermato come Presidente Nazionale Rosario Alfino e vicepresidente, Maria Teresa Tagliabue.

L’elezione rappresenta un riconoscimento significativo per il territorio imperiese e per l’intero comparto floricolo, confermando il valore dell’esperienza e dell’impegno profusi da Silvio Bregliano nel settore. Sottolinea Silvio Bregliano: “Sarà una grande occasione per collaborare a livello nazionale, con l’obiettivo di promuovere il fiore, un'eccellenza della nostra provincia e tutto il comparto che vi ruota attorno, rilanciando e tutelando l’intera filiera produttiva, commerciale e creativa. Metterò a disposizione del Consiglio Nazionale la mia esperienza nel settore florovivaistico, con l'obbiettivo di contribuire in maniera concreta, diretta e incisiva a superare la profonda crisi che oggi attanaglia il nostro comparto. Intendo lavorare con determinazione per sostenere le piccole imprese e promuovere soluzioni efficaci e innovative per il futuro del nostro settore”.