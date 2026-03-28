Stop ai lavori nella Galleria Fornaci per le feste pasquali: traffico libero tra Savona e Spotorno

In vista delle festività pasquali, Concessioni del Tirreno ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori nella Galleria Fornaci, tra Savona e Spotorno, nella giornata di domenica 29 marzo. Lo stop straordinario è stato pensato per agevolare, soprattutto nel pomeriggio, il rientro dei turisti verso le città del nord Italia. L’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, ha commentato: “Ritengo molto positiva la scelta di Concessioni del Tirreno di procedere con uno stop straordinario… Il cantiere verrà poi riposizionato e definitivamente rimosso da giovedì 2 aprile, prima dell’inizio delle festività pasquali.”

I lavori attualmente in corso riguardano la carreggiata sud della galleria, con lo scambio di carreggiata sulla corsia nord. Gli interventi sul tunnel opposto, in direzione Ventimiglia, sono invece programmati per il prossimo anno, a partire da gennaio 2027, con conclusione prevista entro la Pasqua successiva. L’assessore Giampedrone ha aggiunto: “Tra le ore 14 di giovedì 2 e le ore 12 di martedì 7 aprile tutta la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante sarà libera da interventi di manutenzione: una situazione che non si verificava da diversi anni e che ritengo sia frutto del confronto serrato con tutti i soggetti coinvolti, sotto la guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”

La decisione rappresenta un importante beneficio per tutto il Ponente ligure, con un impatto significativo sulla provincia di Imperia, garantendo flussi di traffico più fluidi e sicuri in uno dei periodi di maggiore affluenza turistica dell’anno.