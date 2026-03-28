Provincia di Imperia: nel 2025 il 78% delle assunzioni nelle piccole imprese, boom nei servizi turistici e ristorazione

Nel 2025, le piccole e medie imprese di Imperia hanno trainato il mercato del lavoro, richiedendo il 78% delle 17.620 figure professionali previste. Lo rileva il Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro. “La domanda di lavoro si conferma stabile: il 69% delle imprese provinciali ha previsto assunzioni, lo stesso dato del 2024”, evidenzia l’indagine. Tuttavia, cresce la difficoltà a reperire candidati idonei, pari al 45%, in calo rispetto al 51% dell’anno precedente.

I settori più dinamici nel 2025 sono stati i Servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici con 6.400 entrate, seguiti da Commercio al dettaglio, all’ingrosso e riparazione di autoveicoli (2.590), Servizi alle persone (1.940) e Costruzioni (1.800). Le professioni più richieste includono esercenti e addetti alla ristorazione (5.430), addetti alle vendite (1.760) e personale non qualificato nei servizi di pulizia (1.560). Tra i giovani fino a 29 anni, il 32% delle assunzioni è destinato principalmente ai settori turistici (38%), servizi alle imprese (31%), commercio e costruzioni (30%). La difficoltà nel reperire personale è legata sia alla mancanza di candidati (27,1%), sia a competenze inadeguate (13,2%). Particolarmente critiche risultano le figure di tecnici della salute (91%), operai specializzati nelle rifiniture delle costruzioni (87%) e professioni qualificate nei servizi personali (85%).

Per quanto riguarda l’istruzione, il 2025 ha visto 1.040 laureati richiesti, 230 figure ITS, 3.910 diplomati tecnici, 420 diplomati liceali e 6.620 con qualifica professionale. Tra le imprese che hanno ricercato personale, 2.440 hanno effettuato attività di formazione, e il 18% dei tirocinanti ospitati è stato assunto. I principali canali di selezione restano la conoscenza diretta, le segnalazioni di conoscenti e i curricula inviati direttamente. Infine, cresce l’attenzione degli imprenditori imperiesi agli investimenti in trasformazione digitale, con innovazioni tecnologiche (sicurezza informatica, software gestionale, realtà aumentata), organizzative (sistemi di rilevazione performance) e di business (digital marketing e analisi di mercato).