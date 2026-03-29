Principato di Monaco blindato, controlli serrati per la visita di Papa Leone XIV (Foto e video)

Principato di Monaco blindato. Transenne, divieti e controlli serrati, con metal detector e cani, modificano la viabilità veicolare e pedonale della città per la visita di Papa Leone XIV.

Il Pontefice ha, infatti, attirato, una folla di fedeli di diversa nazionalità nel Principato di Monaco. Non solo monegaschi e francesi, tra le vie e le piazze della città si sono, infatti, radunati anche tantissimi italiani, provenienti, principalmente dall'estremo Ponente ligure e dal Piemonte, inglesi, spagnoli e brasiliani per accogliere con bandiere e applausi il Sommo Pontefice. Fin dal mattino presto sono giunti in treno, in pullman, in aereo o in macchina nel Principato per essere presenti alla visita apostolica odierna, alla vigilia della Settimana Santa, che risulta essere la prima trasferta europea e il primo dei viaggi all’estero del Pontefice nella prima metà del 2026. Seguiranno poi il lungo viaggio in Africa ad aprile e quello in Spagna a giugno.

Mega controlli di sicurezza, dunque, in ogni angolo della città monegasca. Polizia, guardie, security, vigili del fuoco e Croce Rossa monegasca pattugliano e vigilano strade, marciapiedi, piazze e ogni luogo in cui è prevista la visita del Santo Pontefice. Dopo l’atterraggio in elicottero e il trasferimento alla “Rocca”, il Pontefice si è affacciato sulla piazza principale per pronunciare un discorso di grande significato, dopo le parole del Principe Alberto di Monaco, davanti a una folla di monegaschi. In seguito, a bordo di una speciale 'Papa mobile', super scortata, si è recato nella cattedrale di Monaco per la preghiera della Liturgia e nella chiesa di Santa Devota per incontrare i giovani e i catecumeni tra acclamazioni e applausi dei tanti presenti. Nel pomeriggio, invece, celebrerà la santa messa del sabato della 5ª settimana di Quaresima nello Stadio Louis II di Monaco, al completo per l'occasione, prima di ripartire dall'eliporto di Monaco.