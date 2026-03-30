Sanremo, al via il cantiere per la rotatoria di San Martino: partiti i primi allestimenti nell’area interessata (Foto)

È iniziato questa mattina l’allestimento del cantiere nella zona di San Martino, a Sanremo, primo passo concreto verso la realizzazione della nuova rotatoria tra via Lamarmora e corso Cavallotti. Dopo la conclusione delle principali manifestazioni cittadine, tra cui la Milano-Sanremo e il corso fiorito, prende dunque ufficialmente il via un intervento atteso da anni, soprattutto dai residenti della zona orientale. Gli operai sono al lavoro per predisporre l’area che ospiterà il cantiere, con le prime modifiche alla viabilità già visibili sul posto. L’obiettivo è quello di avviare quanto prima le opere strutturali, che dovrebbero portare alla conclusione dei lavori entro la fine di luglio.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 415 mila euro, rientra tra le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione tra il Comune e la società Portosole CNIS S.p.A. e punta a migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale in uno degli incroci più critici della città. Tra gli interventi previsti figurano il rifacimento dei marciapiedi, nuovi attraversamenti pedonali rialzati, percorsi tattili per ipovedenti e un aggiornamento dell’illuminazione pubblica. Al centro della rotatoria sorgerà anche un’aiuola verde con bordure in arenaria, con l’obiettivo di riqualificare l’area anche dal punto di vista estetico. Sul fronte della viabilità, entra in vigore anche quanto stabilito dall’ordinanza comunale: dalle 8 di oggi e fino alle 19 del 30 giugno è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via della Repubblica, nei tratti segnalati. Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza durante le fasi di cantiere e consentire lo svolgimento dei lavori senza ostacoli.

Parallelamente, nelle prossime settimane è prevista anche la partenza di un secondo intervento in via Gavagnin, che includerà una nuova rotatoria e la realizzazione di un parcheggio da circa 120 posti auto. I lavori saranno suddivisi in lotti per limitare i disagi e consentire una fruizione parziale delle aree interessate. Infine, per quanto riguarda il mercato bisettimanale di San Martino, è stato disposto lo spostamento temporaneo di alcuni banchi in via Vesco per tutta la durata del cantiere, stimata in circa quattro mesi. L’amministrazione comunale assicura massima attenzione nella gestione del traffico, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e automobilisti durante tutte le fasi dei lavori.