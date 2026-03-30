Ventimiglia avrà un micronido, il consiglio comunale approva all'unanimità l'aggiornamento del Dup

Approvato all'unanimità, in consiglio comunale a Ventimiglia, l'aggiornamento del documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2026/2028.

"La Giunta comunale con una deliberazione, la 52 del 27 marzo 2026, ha approvato l'aggiornamento della programmazione triennale 2026-2028 relativa agli acquisti di servizi e forniture. Si rende necessario aggiornare il Dup nella sezione operativa con riferimento al medesimo oggetto" - illustra l'assessore Milena Raco - "La necessità deriva dal fatto che si prevede nel corso del 2026 l'attivazione, mediante concessione del servizio, di un micronido nel centro storico. Il costo del servizio biennale per il Comune previsto totale è di 160mila euro, ovvero 80mila euro annui. In occasione dell'aggiornamento si è proceduto a correggere anche la durata prevista per l'affidamento del servizio di gestione del nido di via Lamboglia con l'inserimento di una durata pari a 60 mesi, in luogo dei 48 precedentemente inseriti. Il Dup doveva essere aggiornato perché contiene il programma triennale per il servizio di micronido che sarà di prossima attivazione. Precedentemente non era stata inserita la valutazione circa la realizzabilità o meno del servizio di micronido e, quindi, per poter chiedere l'autorizzazione al funzionamento e seguendo il nuovo codice degli appalti ci mette nella condizione di procedere con l'approvazione degli atti propedeutici al fine delle procedure di gara per l'affidamento del servizio. Andiamo a dare un servizio alla nostra città con una lista d'attesa di quasi 80 bambini. E' una notizia molto importante per la nostra città. Finalmente andremo ad aprire il primo dei due servizi educativi. Questo potrà essere aperto proprio a breve in funzione di un'area esterna che è stata appena portata avanti dal settore tecnico che ringrazio. Il dottor Agosta mi ha affiancato fino ad oggi e continuerà a farlo perché le due pratiche si concatenano. Finalmente, con fondi comunali, andremo ad aprire un micronido".

"Complimenti. E' un'iniziativa degna di attenzione" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "In commissione non siamo entrati nel merito su questa pratica. Su questa faccenda qui invito i miei colleghi a votare all'unanimità. Il mio voto è favorevole. Bisogna fare di più simili iniziative".

"Volevo congratularmi per questa iniziativa, ci tengo particolarmente essendo stata assessore ai servizi educativi" - afferma il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Non si tratta di settore sociale ma di servizi educativi che hanno una rilevanza importante per la nostra città. E' bene che ci sia un intervento per colmare quelle che sono le liste d'attesa. Contrariamente alla mia, e nostra, usanza di non votare il Dup, questo aggiornamento lo votiamo".

"Ci tengo molto a ringraziare la precisazione del consigliere Nesci perché istruzioni e servizi educativi è stata una delega rivisitata nella ridistribuzione delle deleghe e ci tenevamo particolarmente a sottolineare anche perché in termine di contributi è bello poter dire che con fondo sociale europeo per lo sviluppo dei posti di asili nido siamo andati a investirli proprio nell'apertura di un micronido" - specifica l'assessore Milena Raco.