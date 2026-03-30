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Politica | 30 marzo 2026, 23:21

Ventimiglia, i consiglieri comunali del Pd: "La maggioranza tenta di mettere il bavaglio alla minoranza"

"Nessun consigliere e nessun assessore ha preso le difese della Calcopietro", dicono Leuzzi e Nesci

Ventimiglia, i consiglieri comunali del Pd: &quot;La maggioranza tenta di mettere il bavaglio alla minoranza&quot;

"La maggioranza tenta di mettere il bavaglio alla minoranza" - denunciano i consiglieri comunali di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi e Vera Nesci alla conclusione della seduta odierna del consiglio comunale.

"Questa sera abbiamo registrato due questioni" - mettono in evidenza i consiglieri comunali del Partito Democratico "La prima è relativa al fatto che questa maggioranza tenta in ogni modo di mettere il bavaglio alle minoranze in consiglio comunale non favorendo, in particolare, i nostri interventi".

"La questione più importante sta nel fatto che alle critiche mosse da noi all'ex assessore Serena Calcopietro nessun consigliere di maggioranza e nessun assessore ne ha preso le difese" - sottolineano - "Questo lo registriamo con favore".

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Elisa Colli

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