Ventimiglia, i consiglieri comunali del Pd: "La maggioranza tenta di mettere il bavaglio alla minoranza"

"La maggioranza tenta di mettere il bavaglio alla minoranza" - denunciano i consiglieri comunali di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi e Vera Nesci alla conclusione della seduta odierna del consiglio comunale.

"Questa sera abbiamo registrato due questioni" - mettono in evidenza i consiglieri comunali del Partito Democratico - "La prima è relativa al fatto che questa maggioranza tenta in ogni modo di mettere il bavaglio alle minoranze in consiglio comunale non favorendo, in particolare, i nostri interventi".

"La questione più importante sta nel fatto che alle critiche mosse da noi all'ex assessore Serena Calcopietro nessun consigliere di maggioranza e nessun assessore ne ha preso le difese" - sottolineano - "Questo lo registriamo con favore".