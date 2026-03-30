Ventimiglia, lavaggio strade: Martinetto propone di utilizzare l'acqua del Roia per risparmiare (Foto)

"Non sarebbe meglio fare una richiesta alla Regione Liguria, una concessione demaniale per deviazione dell'acqua, in modo tale da poter prelevare direttamente dall'alveo del Roia al posto di utilizzare acqua potabile per lavare le strade?" - propone in consiglio comunale a Ventimiglia il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto commentando le risorse illustrate per le spese idriche derivanti da maggiori lavaggi strade effettuati dall'operatore economico e responsabile dell'igiene urbana.

"Scorrendo le voci, ci siamo accordi in commissione che ci sono 10mila euro in più per l'acqua del lavaggio strade. Ci viene chiesto l'adeguamento, quindi, un'aggiunta di 10mila euro. Noi siamo contenti che le strade vengono lavate, però, esce la mia parte di DNA ligure e mi sono fatto il conti della serva" - mette in risalto il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "L'autobotte, più o meno, tiene sei metri cubi e mezzo, ha una capacità di 6500 litri e viene riempita tre volte ogni notte, quindi, circa 20 metri cubi. Contando 310 notti all'anno a 1,21 euro sono 7500 euro, poi ci sono i lavaggi con le maniche dalle prese stradali e la cifra di 10000 euro è congrua, se non fosse che questa è un'aggiunta alla cifra che già paghiamo e che al momento non conosco. Quindi non sono 10000 euro ma molti di più. Una concessione costa molto meno di tutti questi soldi, si risparmia la corrente del pompaggio e non si sottrae acqua destinata al consumo umano. Per il futuro, risparmiamo 10mila euro, usiamo l'acqua non potabile, risparmiamo energia con una deviazione e una pompa nel fiume".

"Ritengo che l'osservazione fatta dal consigliere è da prendere in considerazione. Se è possibile, assolutamente sì" - replica l'assessore Domenico Calimera - "Tutto ciò che risparmiamo può essere riversato per altre cose".