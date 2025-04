Ospedaletti, scontro in consiglio sulla nuova sede della farmacia: “Risposta all’interpellanza arrivata dopo la delibera”

È stata accesa la discussione in consiglio comunale a Ospedaletti, nella seduta di giovedì sera, sulla interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Ospedaletti Insieme” in merito ai lavori per la nuova sede della farmacia comunale. Il confronto tra maggioranza e opposizione ha evidenziato tensioni sui tempi di risposta dell’iter amministrativo.

A esporre la posizione del gruppo proponente è stato la consigliera di minoranza Valentina Lugarà, che ha ricordato come l’interpellanza sia stata depositata il 31 gennaio (protocollata il 3 febbraio) ma discussa solo il 27 marzo: “Abbiamo aspettato due mesi senza ricevere risposta. Nel frattempo, è stata approvata una delibera di giunta sulla nuova sede della farmacia, senza che ci fosse una discussione preventiva sulla nostra interpellanza. Pensavamo anche di ritirarla, ma alla fine abbiamo scelto di ascoltarvi. Il punto è che ci state rispondendo solo ora, quando ormai avete già deciso e portato avanti l’iter”.

A replicare è stato il consigliere comunale Roberto Rodriguez, che ha precisato che la pratica relativa alla farmacia è giunta, appunto, lunedì 3 febbraio 2025, rendendo impossibile dare dei dati certi nel consiglio precedente. “La commissione era il momento adatto per trattare l’interpellanza, ma non l'avete accettata. Non possiamo fermare l’intera macchina amministrativa per un’interpellanza. Non avevamo ancora tutte le risposte il 6 febbraio, abbiamo atteso i dati dal progettista e oggi abbiamo risposto a tutte le vostre domande. La delibera è andata avanti nel rispetto dei tempi amministrativi”.

Il segretario comunale Marcello Prata ha confermato che l’interpellanza avrebbe potuto essere discussa già nella seduta del 6 febbraio. Tuttavia, in quella circostanza si decise di rinviare la trattazione perché i contenuti della richiesta vennero ritenuti troppo tecnici per essere affrontati adeguatamente in aula. Rispondendo ai dubbi sollevati dalla minoranza sulla data di protocollazione (l’interpellanza era stata inviata agli uffici comunali intorno alle 12.15), Prata ha precisato: “Può accadere che un documento presentato il di venerdì, venga protocollato formalmente il lunedì successivo”.

La minoranza ha quindi criticato le modalità operative dell’amministrazione: nonostante l’interpellanza sia stata infine discussa, da parte di “Ospedaletti Insieme” resta il nodo sulla tempistica delle risposte e sulle modalità con cui sono state prese le decisioni, in particolare per un progetto importante come quello della nuova sede della farmacia comunale.