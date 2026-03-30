Dimissioni dell'assessore Calcopietro, il PD di Ventimiglia: “Serve coerenza e verifica su tutta la giunta comunale”

Il Circolo PD di Ventimiglia interviene sulle dimissioni dell’assessore Serena Calcopietro, sottolineando come si tratti di un passaggio che richiama il rispetto delle istituzioni e del voto dei cittadini. “Il risultato delle urne si accetta sempre”, ribadiscono i dem, evidenziando che chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere di mantenere comportamenti responsabili e rispettosi, evitando qualsiasi forma di insulto verso cittadini o altre istituzioni.

Nel comunicato, il Partito Democratico richiama anche le parole del sindaco, definite “impietose” nei confronti dell’operato dell’ex assessore, e pone una questione più ampia: quale sia il giudizio complessivo sulla restante squadra di governo. Secondo il PD, infatti, non si può limitare la valutazione negativa a un singolo settore. “Se su turismo e cultura le aspettative sono ben più alte”, si legge, anche ambiti fondamentali come ambiente, servizi sociali, manutenzioni e opere pubbliche non possono dirsi all’altezza delle esigenze della città.

Da qui la richiesta di un cambio di passo: serve coerenza nelle valutazioni politiche e soprattutto la capacità di intervenire concretamente nelle situazioni critiche, andando oltre le singole responsabilità e affrontando in modo organico le difficoltà amministrative.