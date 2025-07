Patrimonio, terreni comunali a Bordighera: pratiche passano in commissione (Foto)

Passano in commissione per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente a Bordighera cinque pratiche riguardanti il patrimonio. Sono state tutte approvate all'unanimità.

La commissione si è espressa favorevolmente sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027 riguardo al reliquato di terreno sito in prossimità di corso degli Inglesi. Un aggiornamento e integrazioni alla consistenza del piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2024. "E' una previsione dell'inserimento di una porzione di terreno comunale che si trova al centro di una proprietà privata. Il proprietario ha fatto richiesta per acquistare questa striscia di terreno" - viene illustrato in commissione - "E' stato fatto un sopralluogo".

Votata favorevolmente, sempre riguardo al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, l'affrancazione dei terreni comunali siti in località Madonna della Ruota gravati da enfiteusi, aggiornamento e integrazioni della consistenza del piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2024. "Si tratta di un terreno aggravato da enfiteusi da tempo immemorabile. Si vuole inserire questi terreni nel piano per essere poi ceduti. Adesso pagano un canone. Il valore verrà determinato da una delibera in consiglio comunale" - viene spiegato.

Passa anche la costituzione di servitù temporanea di passaggio ad uso civile e a titolo oneroso su porzione di terreno di proprietà comunale sito in località Montenero, censito al C.T. a foglio 1 Bordighera Particella 5. "E' una richiesta. Il comune è proprietaria di una strada in località Montenero che sfocia in un terreno comunale e in una proprietà privata. Il proprietario ha fatto richiesta per acquisto di una parte di terreno. Poi il proprietario ha cambiato idea e anziche di acquisto chiede il passaggio in cambio deve fare manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno".

Favorevole anche per l'intervento di ampliamento del tornante stradale sito in via Coggiola, in prossimità di via al Confine, un acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di terreno di proprietà privata in adempimento dell’accordo bonario protocollo n. 33071 del 28/10/2024. "Si tratta dell'allargamento della Coggiola, dove sono già stati fatti i lavori. E' stata allargata la curva. E' un presa d'atto" - viene spiegato.

Approvata anche la richiesta di decadenza di un vincolo riguardante via Principessa. "L'ultima parte è stata allargata, si tratta della strada che c'è a monte dei parcheggi. Il privato ha chiesto la decadenza del vincolo. Il comune deve valutare la decadenza del vincolo e pagare, in caso, 100mila euro oppure l'amministrazione potrebbe ritirare il vincolo, di abbandonarlo avendo in cambio qualcosa" - viene detto in commissione.