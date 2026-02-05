Ospedaletti, Consiglio comunale il 12 febbraio: bilancio 2026-2028, rifiuti e conferma aliquote Imu

Il Consiglio Comunale di Ospedaletti tornerà a riunirsi giovedì 12 febbraio alle ore 19. Il punto centrale all’Ordine del Giorno riguarda l’esame del Documento Unico di Programmazione (DUP) propedeutico all’approvazione del Bilancio Preventivo 2026/2028.
Tra gli altri argomenti in discussione figura l’approvazione del nuovo regolamento del Servizio Integrato di raccolta rifiuti dell’Ato Ventimigliese, ambito territoriale di cui Ospedaletti fa parte. Il regolamento introduce nuove tariffe sanzionatorie per chi non conferisce correttamente i rifiuti. Nel corso della seduta il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare le aliquote Imu per l’anno 2026, che non subiranno variazioni rispetto a quelle già in vigore nel 2025 e verranno quindi semplicemente confermate.
Infine, l’assemblea comunale ufficializzerà il sostegno alla Coldiretti, impegnata nella campagna nazionale di salvaguardia dei prodotti agroalimentari “made in Italy”, a tutela delle eccellenze e delle produzioni del territorio.