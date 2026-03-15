Sanremo, nuovi incarichi internazionali per Marcello Algeri: il direttore dell’Ariston Proballet tra giurie estere e una nomina in Bulgaria

Il Direttore e Coreografo dell’Ariston Proballet di Sanremo, Marcello Algeri, continua a collezionare riconoscimenti e incarichi di prestigio sulla scena internazionale. Invitato come giurato in importanti manifestazioni a Bucarest, Timisoara e Ruse, Algeri ha recentemente accompagnato anche la ripresa di Romeo & Juliet Rock Story e la tournée realizzata con la compagnia rumena TBS.

Il suo calendario non si ferma qui: il 28 e 29 marzo 2026 sarà tra i giurati della manifestazione dei Carri Fioriti a Sanremo. Nel frattempo è arrivata anche una nuova nomina ufficiale: Algeri è stato scelto come Ballet Master e Rehearsal Director presso l’Opera Nazionale di Plovdiv, in Bulgaria, un incarico che conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama coreutico europeo.