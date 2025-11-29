 / Cronaca

Cronaca | 29 novembre 2025, 19:49

Intensificati i controlli delle forze dell'ordine, avevano borsoni con profumi e superalcolici: fermati a Camporosso

Veicolo intercettato dai carabinieri

Intensificati i controlli delle forze dell'ordine, avevano borsoni con profumi e superalcolici: fermati a Camporosso

Intensificati i controlli delle forze dell'ordine sul territorio per individuare i ladri che hanno svaligiato diverse abitazioni nella val Nervia, nella val Verbone e nella valle del rio Borghetto. Una situazione che ha creato paura e fobia tra i cittadini che in alcune zone stanno organizzando addirittura delle ronde.

Nel corso di un'attività di controllo, ieri sera, nei pressi del cavalcavia dell'autostrada a Camporosso, è stato intercettato dai carabinieri un gruppo di uomini, sembrerebbe stranieri, a bordo di un veicolo sul quale sono stati trovati borsoni al cui interno vi erano profumi e bottiglie di superalcolici, probabilmente rubati in qualche attività.

Indagini sono in corso per verificare se ci possa essere un collegamento con gli autori dei furti nelle abitazioni, che pare siano persone specializzate nello scardinare porte, anche blindate, e finestre.

Elisa Colli

